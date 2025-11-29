Ο ΝΟΠ βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό – Τώρα «τελικός» με τον ΝΟ Χανίων

Σαν… σίφουνας πέρασε από την Πάτρα ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη πέτυχε το 8 στα 8, κερδίζοντας με μεγάλη ευκολία τον ΝΟΠ όπως αποτυπώνει και το τελικό 30-7 για την 9η αγωνιστική της Waterpolo League Ανδρών.

Οι «πράσινοι» συγκατοικούν στην κορυφή της βαθμολογίας του Α΄ Ομίλου με τον ΝΟ Βουλιαγμένης, στους 24 πόντους, αλλά έχουν κι έναν αγώνα λιγότερο. Από την πλευρά τους, οι πατρινοί παρέμειναν ουραγοί με έναν βαθμό και, πλέον, για αυτούς είναι πολύ σημαντικός ο αγώνας που ακολουθεί με τον ΝΟ Χανίων, εκτός έδρας, στις 6 Δεκεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή αναμέτρηση, ο Παναθηναϊκός, που είχε κορυφαίο παίκτη τον Παπασηφάκη με 7 γκολ, έδειξε τις διαθέσεις του από την α΄ περίοδο μετατρέποντας τον αγώνα σε τυπική διαδικασία, αυξάνοντας σταδιακά τη διαφορά στο σκορ, ενώ στο τελευταίο 8λεπτο το επιμέρους σκορ ήταν 10-0.

Διαιτητές: Μπιράκης-Κουρτίδης. Τα 8λεπτα: 2-6, 3-7, 2-7, 0-10. Τα γκολ του Παναθηναϊκού: Χαλυβόπουλος 4, Παπανικολάου 5, Γκιουβέτσης 4, Κουρουβάνης 1, Νικολαϊδης 3, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης 7, Κοπελιάδης 4, Πορτοκάλης 1.

ΝΟΠ: Καβουσανος 1, Χεριστοδουλόπουλος, Ζαφείρης, Κανελλόπουλος, Δ. Τουντόπουλος, Λαμπάτος 3, Παπαχριστόπουλος, Αντίοχος, Νικολόπουλος, Π. Τουντόπουλος, Ανδρικόπουλος 2, Σιαμάς, Γιώτης, Κρεμανταλάς 1, Παράσχος.

