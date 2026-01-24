Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Βόλο με το μυαλό στον Άγιαξ

Xωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα, ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Βόλου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, ανεβαίνοντας στην κορυφή της κατάταξης και φτιάχνοντας κι άλλο την ψυχολογία του ενόψει του «τελικού» με τον Άγιαξ. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σημείωσε στο 26’ το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να πραγματοποιεί δύο σημαντικές επεμβάσεις στο ξεκίνημα της επανάληψης, κρατώντας το «μηδέν» για την εστία του. Οι Θεσσαλοί έμειναν «ζωντανοί» στο ματς ως το τέλος, αλλά δεν απέφυγαν την τρίτη διαδοχική ήττα στο πρωτάθλημα.

Με τις δύο ομάδες να έχουν πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια τους -δέκα ο Ολυμπιακός σε σχέση με το νικηφόρο 2-0 επί της Λεβερκούζεν και έξι ο Βόλος, κυρίως λόγω τιμωρημένων, σε σχέση με την ήττα 3-0 από τον Ατρόμητο-, το να βρεθεί ρυθμός και χημεία ήταν ένα ζήτημα. Όπως ήταν λογικό, πάντως, οι Πειραιώτες πήραν την κατοχή της μπάλας και πίεζαν. Μια άστοχη κεφαλιά του Ελ Κααμπί (7’), ένα δυνατό σουτ του Λορέντσο Σιπιόνι (11’) στην αγκαλιά του Νίκου Γραμματικάκη, ένα άστοχο βολ πλανέ του Ντάνιελ Ποντένσε (15’) κι ένα ακόμη με το αριστερό του Πορτογάλου (22’), ήταν… προειδοποιήσεις από τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Που έφτασαν τελικά στο γκολ στο 26’ με τον Μαροκινό φορ, μετά από γρήγορο συνδυασμό των Ντιόγκο Νασιμένο και Ποντένσε. Ο Ελ Κααμπί πρόλαβε και πλάσαρε πριν το τάκλιν του Γιάννη Κάργα τον εξερχόμενο Γραμματικάκη, που έπαιζε ήδη με ενοχλήσεις κι αντικαταστάθηκε.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, με τον Λάζαρο Λάμπρου να σουτάρει εκτός περιοχής -μα κι εκτός εστίας- στο 36ο λεπτό. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός πίεσε για το δεύτερο γκολ που θα «κλείδωνε» το ματς. Από βολέ του Τζολάκη, ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα έφυγε στην κόντρα, έδωσε στον Ποντένσε που με «λόμπα» θέλησε να σκοράρει, αλλά ο Κάρλες Σόρια έδιωξε θεαματικά πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος του Βόλου.

Οι παίκτες του Χουάν Φεράντο έψαχναν τις στιγμές τους. Σε μια από αυτές, στο 56’, ο Ναμπίλ Μακνί έφυγε στην αντεπίθεση, σούταρε χαμηλά και διαγώνια, με τον Τζολάκη να διώχνει σε κόρνερ. Η επέμβαση του διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα δύο λεπτά μετά, στο σουτ του Βασίλη Γρόσδη και με πολλά σώματα μπροστά, ήταν πολύ πιο δύσκολη, με τον Βόλο να φτάνει κοντά στην ισοφάριση.

Με το 1-0 να παραμένει, οι δύο προπονητές έκαναν τις κινήσεις τους, με τον Βόλο να βγαίνει όλο και περισσότερο από το… καβούκι του, αφήνοντας κενούς χώρους πίσω. Το σουτ του Ποντένσε (79’) πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι, εκείνο του Ρόμαν Γιάρμετσουκ (82’) ανάγκασε σε εντυπωσιακή επέμβαση τον Θανάση Γεροφωκά Παπαθανασίου, ενώ η κεφαλιά του Τσικίνιο (88’) μετά το κόρνερ του Στρεφέτσα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Το 1-0 έμεινε ως το τέλος, με τον Ολυμπιακό να ανεβαίνει στους 42 βαθμούς (στο +1 από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ) και να ετοιμάζεται πια για το καθοριστικό ματς στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» (Τετάρτη 28/1, 22:00) κόντρα στον Άγιαξ, που θα κρίνει την παρουσία του στην ενδιάμεση φάση του Champions League. Η ομάδα του Φεράντο, από την άλλη, την τελευταία μέρα του Γενάρη υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό (31/1, 20:00) την ΑΕΛ, στο θεσσαλικό ντέρμπι, για τη 19η αγωνιστική της Super League, ενώ έμεινε στους 25 βαθμούς και την έκτη θέση, παρέα με τον Παναθηναϊκό.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Καλογερόπουλος (72’ Ροντινέι), Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία (64’ Τσικίνιο), Σιπιόνι, Ποντένσε (85’ Γιαζίτζι), Στρεφέτσα, Ντιόγκο (85’ Έσε), Ελ Κααμπί (64’ Γιάρεμτσουκ).

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Γραμματικάκης (28’ Γεροφωκάς), Σόρια, Κάργας, Αγιάκουα, Φορτούνα, Τριανταφύλλου (63’ Τσοκάνης), Γρόσδης, Τζόκα (63’ Αμπάντα), Λάμπρου, Χουάνπι (63’ Γκονζάλες), Μακνί (84’ Τασιούρας).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

