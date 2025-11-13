Ο ΟΠΑΘΑ έτοιμος για την πρεμιέρα στην Α2 Εθνική-Το ρόστερ

Η πατρινή ομάδα που έχει κτίσει ένα ρόστερ βασιζόμενο σε έμπειρους αλλά και νεαρούς παίκτες θα προσπαθήσει να κερδίσει την παραμονή της και από εκεί και πέρα ότι καλύτερο.

Ο ΟΠΑΘΑ έτοιμος για την πρεμιέρα στην Α2 Εθνική-Το ρόστερ
13 Νοέ. 2025 12:55
Pelop News

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την πρεμιέρα της ομάδας πόλο του ΟΠΑΘΑ η οποία την Κυριακή (16.00) θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής με τον ΟΥΚ Βόλου.

Η πατρινή ομάδα που έχει κτίσει ένα ρόστερ βασιζόμενο σε έμπειρους αλλά και νεαρούς παίκτες θα προσπαθήσει να κερδίσει την παραμονή της και από εκεί και πέρα ότι καλύτερο.

Προπονητής παρέμεινε ο Παναγιώτης Χριστοφής ο οποίος είναι αισιόδοξος για τη φετινή σεζόν, ενώ μεγάλο όπλο αποτελεί η επιστροφή του Δημήτρη Μπιτσάκου στην ενεργό δράση, κίνηση που δίνει άλλη ποιότητα στο ρόστερ.

Το ρόστερ

Το ρόστερ αποτελείται από τους εξής:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Μάριος Μπακούλιας

Βαλεντίνος Νάσιος

Στυλιανός Αποστολίδης

Αλκιβιάδης Γιώτης

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Νικόλαος Προδρομίτης

Ιωάννης Μπενέτος

Ανδρέας Εμερετλής

ΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΙ

Δημήτριος Μπίτσακος

Δημήτριος Γελάσιος

Χαρίλαος Σπανογιάννης

Αλέξανδρος Καλάμας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ

Γεώργιος Κάρρας

Αναστάσιος Βικάτος

Παντελής Δελαπόρτας

Ιάσων Πολάτος

Παναγιώτης Γκότσης

Αντώνιος Τασόπουλος

Νικόλαος Τουλγαρίδης

Χρυσόστομος Μπάρλος

Αθανάσιος Κρίκης

Γεώργιος Μπέκρης

Ανδρέας Τριαντάφυλος

Δημήτριος Γιαννακέας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:09 Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες»
14:07 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Μαργαρίτα Καπνίση με τον Αντώνη Κουνάβη
14:06 Τηλέμαχος Χυτήρης: «Ο Ανδρέας ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών – Οι νέοι πολιτικοί είναι κατασκευασμένοι»
14:00 Πάτρα: Ζητείται χρηματοδότηση για τον Βιολογικό Πανεπιστημίου-ΠΝΓΠ – Γιατί κωφεύουν οι αρμόδιοι;
13:51 Από τον φόρο στο αποτέλεσμα, στον φόρο της συμπεριφοράς
13:49 Νέα αποζημίωση 12,2 εκατ. ευρώ για την ευλογιά – Ενισχύεται με 1 εκατ. η Δυτική Ελλάδα
13:43 Ιαπωνία: Οι αστυνομικοί επιτρέπεται πλέον να πυροβολούν αρκούδες
13:35 Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ: Η μεταμόρφωση της Πατρών – Πύργου σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο λίγο πριν την ολοκλήρωση
13:27 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρώην αντιπρόεδρος υπερασπίστηκε τη θητεία του – Αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ για «ανεξέλεγκτες χορηγήσεις» και «διογκούμενες απάτες»
13:24 Μητσοτάκης από την Ελευσίνα: «Η Ελλάδα ισχυροποιείται γεωπολιτικά – Από τον Ιανουάριο αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς»
13:21 Η ΕΕ βάζει φρένο σε Shein και Temu: Έρχονται δασμοί στα μικρά πακέτα από την Κίνα
13:20 Kαμία απόφαση για προπονητή από την Παναχαϊκή
13:18 «Πάτρα Ενωμένη»: Επίθεση στη Δημοτική Αρχή για τους υδρογονάνθρακες – «Ντροπή κύριοι του Δήμου Πατρέων»
13:13 Νίκη Προαστείου: Καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
13:11 ΠΑΣΟΚ προς κυβέρνηση: «Υπάρχουν εθιμικές ανθρωποκτονίες, κ. Μαρινάκη;» – Σκληρή απάντηση Τσουκαλά για τις δηλώσεις Φλωρίδη
13:08 Συνάντηση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»
13:04 «Μου είπε “φεύγω”…»: Συγκλονίζει η μαρτυρία για τον 40χρονο κρεοπώλη που σκοτώθηκε στο Μαυρονέρι Κιλκίς
13:00 Απόφαση – σταθμός από το Εφετείο Πατρών: Ακυρώθηκε κατάσχεση λόγω έλλειψης τιμήματος πώλησης του «κόκκινου δανείου»
12:59 Φλωρίδης: «Κάτω από το έθιμο της βεντέτας κρύβονται εγκληματικές οργανώσεις»
12:55 Ο ΟΠΑΘΑ έτοιμος για την πρεμιέρα στην Α2 Εθνική-Το ρόστερ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ