Ο ΟΠΑΘΑ έτοιμος για την πρεμιέρα στην Α2 Εθνική-Το ρόστερ

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την πρεμιέρα της ομάδας πόλο του ΟΠΑΘΑ η οποία την Κυριακή (16.00) θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής με τον ΟΥΚ Βόλου.

Η πατρινή ομάδα που έχει κτίσει ένα ρόστερ βασιζόμενο σε έμπειρους αλλά και νεαρούς παίκτες θα προσπαθήσει να κερδίσει την παραμονή της και από εκεί και πέρα ότι καλύτερο.

Προπονητής παρέμεινε ο Παναγιώτης Χριστοφής ο οποίος είναι αισιόδοξος για τη φετινή σεζόν, ενώ μεγάλο όπλο αποτελεί η επιστροφή του Δημήτρη Μπιτσάκου στην ενεργό δράση, κίνηση που δίνει άλλη ποιότητα στο ρόστερ.

Το ρόστερ

Το ρόστερ αποτελείται από τους εξής:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Μάριος Μπακούλιας

Βαλεντίνος Νάσιος

Στυλιανός Αποστολίδης

Αλκιβιάδης Γιώτης

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Νικόλαος Προδρομίτης

Ιωάννης Μπενέτος

Ανδρέας Εμερετλής

ΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΙ

Δημήτριος Μπίτσακος

Δημήτριος Γελάσιος

Χαρίλαος Σπανογιάννης

Αλέξανδρος Καλάμας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ

Γεώργιος Κάρρας

Αναστάσιος Βικάτος

Παντελής Δελαπόρτας

Ιάσων Πολάτος

Παναγιώτης Γκότσης

Αντώνιος Τασόπουλος

Νικόλαος Τουλγαρίδης

Χρυσόστομος Μπάρλος

Αθανάσιος Κρίκης

Γεώργιος Μπέκρης

Ανδρέας Τριαντάφυλος

Δημήτριος Γιαννακέας

