Ο ΟΠΑΘΑ νέα ήττα, 18-12 από τη Νίκη στον Βόλο

Δεν απέφυγε μια ακόμη ήττα ο ΟΠΑΘΑ στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο, με νέο δράστη αυτήν τη φορά τη Νίκη Βόλου, εκτός έδρας, με σκορ 18-12. Διαιτητές: Δασκαλοπούλου-Κραβαρίτης. Τα 8λεπτα: 5-2, 5-2, 5-3, 3-5. Τα γκολ της Νίκης Βόλου: Δανιήλ 2, Γκανάτσιος 6, Σαραγγανίδας 2, Χατζής 6, Γκατζούνας 1, Νικηφορίδης 1.

ΟΠΑΘΑ: Λιβαθηνός, Εμερετλής, Γελάσιος 1, Κρίκης 2, Καρράς, Μπάρλος 1, Σπανογιάννης 1, Γκότσης, Μπενέτος, Μπιτσάκος 1, Βικάτος 3, Προδρομίτης, Αποστολίδης, Τριαντάφυλλος 1, Τασσόπουλος 2.

