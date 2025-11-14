Ο παίκτης που έκοψε ο Αταμάν για να μπει ο Φαρίντ στην «8άδα» των ξένων του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα

Ο Αμερικανός σέντερ Κένεθ Φαρίντ έπεσε κατευθείαν στα… βαθιά στον Παναθηναϊκό, αλλά έδειξε εξαιρετικά στοιχεία και η έλλειψη ψηλών οδήγησε τον Εργκίν Αταμάν στην απόφαση να τον βάλει αμέσως και στη λίστα των ξένων για την GBL.

Ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα για 8 ξένους παίκτες στην GBL και ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός τον Μάριους Γκριγκόνις για να προσθέσει στη λίστα τον νεοφερμένο Κένεθ Φαρίντ.

Ο Αμερικανός σέντερ κάλυψε και με το παραπάνω το κενό των τραυματιών, Χολμς και Γιούρτσεβεν, στα παιχνίδια με Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης στη Euroleague, γεγονός που του έδωσε το “εισιτήριο” και για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι ξένοι του Παναθηναϊκού στην GBL: Ναν, Γκραντ, Σορτς, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς, Φαρίντ, Γιούρτσεβεν.

