Ο παίκτης που έκοψε ο Αταμάν για να μπει ο Φαρίντ στην «8άδα» των ξένων του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα

Ο Αμερικανός σέντερ Κένεθ Φαρίντ έπεσε κατευθείαν στα… βαθιά στον Παναθηναϊκό, αλλά έδειξε εξαιρετικά στοιχεία και η έλλειψη ψηλών οδήγησε τον Εργκίν Αταμάν στην απόφαση να τον βάλει αμέσως και στη λίστα των ξένων για την GBL.

Και επίσημα Αντωνόπουλος στην Παναχαϊκή

Ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα για 8 ξένους παίκτες στην GBL και ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός τον Μάριους Γκριγκόνις για να προσθέσει στη λίστα τον νεοφερμένο Κένεθ Φαρίντ.

Ο Αμερικανός σέντερ κάλυψε και με το παραπάνω το κενό των τραυματιών, Χολμς και Γιούρτσεβεν, στα παιχνίδια με Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης στη Euroleague, γεγονός που του έδωσε το “εισιτήριο” και για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι ξένοι του Παναθηναϊκού στην GBL: Ναν, Γκραντ, Σορτς, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς, Φαρίντ, Γιούρτσεβεν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



