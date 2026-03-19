Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μιλά για την Κατερίνα Καινούργιου, την εγκυμοσύνη και την πατρότητα

Μια σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, με αφορμή τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, μιλώντας μεταξύ άλλων για την πατρότητα που ετοιμάζεται να βιώσει, αλλά και για τη σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία διανύει την περίοδο της εγκυμοσύνης της.

Ο γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης μίλησε στο Grec Voyage και περιέγραψε αυτή την περίοδο ως μία από τις πιο όμορφες και ιδιαίτερες της ζωής του. Όπως είπε, το να ετοιμάζεται να γίνει πατέρας είναι ένα συναίσθημα που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πολλά πράγματα, καθώς τον κάνει να σκέφτεται το μέλλον με περισσότερη ευθύνη αλλά και με μεγαλύτερο κίνητρο. Τόνισε ακόμη πως πρόκειται για μια νέα αρχή που γεμίζει τη ζωή του με χαρά και προσμονή, ενώ και σε επαγγελματικό επίπεδο τον οδηγεί να σκέφτεται πιο μακροπρόθεσμα.

Αναφερόμενος πιο ειδικά στην πατρότητα, σημείωσε ότι δεν τον κάνει απαραίτητα πιο τολμηρό ή πιο συντηρητικό, αλλά κυρίως πιο συνειδητό στις αποφάσεις του. Όπως εξήγησε, σε αυτή τη φάση νιώθει ότι ζυγίζει περισσότερο τις επιλογές του και δίνει μεγαλύτερη σημασία στη σταθερότητα και στη διάρκεια.

Στη συνέχεια μίλησε και για την Κατερίνα Καινούργιου, αποκαλύπτοντας πως έχει ιδιαίτερη αγάπη για κάποια από τα project του, ενώ υπογράμμισε ότι η γνώμη της έχει αξία για τον ίδιο, επειδή βλέπει τα πράγματα τόσο από την πλευρά του επισκέπτη όσο και από την πλευρά της επικοινωνίας και των media.

Δεν έλειψε και μια πιο ανάλαφρη αναφορά στις διατροφικές της αδυναμίες αυτή την περίοδο, αφού όπως είπε, λόγω εγκυμοσύνης τρώει λίγο παραπάνω και έχει ξεκάθαρη αδυναμία στα burgers.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκλεισε τη συνέντευξή του δίνοντας και μια συμβουλή προς όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον χώρο της εστίασης, λέγοντας ότι χρειάζονται υπομονή, σωστός σχεδιασμός και πραγματική αγάπη για το αντικείμενο, καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο που χρειάζεται καθημερινή παρουσία, συνέπεια και μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια.

