Ο Παναγιώτης Πανταζής ετοιμάζεται για νέα πυγμαχική μάχη

Μια ακόμα σπουδαία πυγμαχική δοκιμασία περιμένει τον πατρινό πυγμάχο Παναγιώτη Πανταζή ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Παναγιώτη Τσικουρίδη, έναν από τους κορυφαίους έλληνες αθλητές στο heavy weight.

Το ραντεβού έχει δοθεί τον Ιανουάριο στην Αθήνα στο πλαίσιο του τουρνουά «face off» και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους της επαγγελματικής πυγμαχίας με τον πατρινό πυγμάχο να υπόσχεται και φέτος να κάνει την διαφορά στο ρινγκ.

Ο Παναγιώτης Πανταζής παρά την ηλικία του είναι σε εξαιρετική κατάσταση και θα τα δώσει όλα για να πάρει μια ακόμα νίκη στην πλούσια καριέρα του.

