Ο Παναιγιάλειος ενεργοποίησε τη βόμβα Super League!

Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κhassa Camara

12 Ιαν. 2026 20:29
Pelop News

Τη βόμβα Κhassa Camara ενεργοποίησε ο Παναιγιάλειος που ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου μέσου.

Η ανακοίνωση:

O Παναιγιάλειος Γ.Σ. ανακοινώνει με χαρά την απόκτηση του Κhassa Camara στο δυναμικό του Συλλόγου μας. Ο Camara είναι αμυντικό χαφ γεννημένος το 1992 κι έρχεται στην ομάδα μας από την Νέα Ιωνία όπου εντάχθηκε το καλοκαίρι και αγωνιζόταν στον 5ο όμιλο της Γ’ εθνικής.

Ο Γάλλος μέσος πέρσι συνετέλεσε σημαντικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τα χρώματα της Μαρκό, ενώ από ελληνικές ομάδες έχει αγωνιστεί επίσης σε ιστορικούς συλλόγους όπως η Skoda Ξάνθη, ο Εργοτέλης, τα Χανιά και ΑΟΑΝ. Έχει αγωνιστεί επίσης τόσο στο πρωτάθλημα της Γαλλίας όσο και της Ινδίας.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής έρχεται στην ομάδα μας για να ενισχύσει σημαντικά την μεσαία γραμμή, να δώσει λύσεις στον προπονητή μας και να προσδώσει εμπειρία στην άμυνα.

Καλωσορίζουμε τον Camara στον Σύλλογό μας, ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με τα μελανόλευκα.

