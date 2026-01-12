Ο Παναιγιάλειος επαφές με παίκτη Super League!

Αν ολοκληρωθεί η απόκτησή του, τότε θα πρόκειται για την πιο «ηχηρή» προσθήκη στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

12 Ιαν. 2026 19:20


Μια εξαιρετική προσθήκη φέρεται να έχει στα σκαριά ο Παναιγιάλειος, που δείχνει πως θέλει να το παλέψει μέχρι το τέλος για την άνοδο στη Super League 2.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αιγιώτικη ομάδα βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Κασά Καμαρά, τον 33χρονο αμυντικό μέσο που κατάγεται από τη Μαυριτανία και αγωνίζεται στη Νεα Ιωνία που συμμετέχει στον 5ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής.
Ο έμπειρος χαφ πέρυσι βοήθησε τη Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου να πάρει την άνοδο στη Super League 2, ενώ έχει 76 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League με τη φανέλα της Ξάνθης από το 2015 μέχρι το 2020.
Επίσης έχει παίξει σε Εργοτέλη, Χανιά και Αγιο Νικόλαο.
Ο Καμαρά γεννήθηκε στη Γαλλία, ξεκίνησε την καριέρα του από την Τρουά, πριν έρθει στον Εργοτέλη τον Σεπττέμβριο του 2015, μένοντας για το α’ μισό της σεζόν, καθώς μετά συνέχισε στην Ξάνθη.

Ο ποδοσφαιριστής έχει 44 συμμετοχές με την εθνική Μαυριτανίας, ενώ έχει λάβει μέρος στο Αφρικανικό Κύπελλο Εθνών του 2019 και φυσικά σε πολλούς αγώνες των προκριματικών.

Αν ολοκληρωθεί η απόκτησή του, τότε θα πρόκειται για την πιο «ηχηρή» προσθήκη στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, η οποία θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό τον Παναιγιάλειο.

