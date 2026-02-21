Ο Παναιγιάλειος με καρέ καθάρισε τον Ερμή Μελιγούς
Εύκολο μεσημέρι είχε ο Παναιγιάλειος ο οποίος παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο επικράτησε εκτός έδρας με 4-1 του αδύναμου Ερμή Μελιγούς για την 21η αγωνιστική και πήρε τρεις πολυτίμους βαθμούς.
Στο αγωνιστικό μέρος, ο Φωκαΐδης έβαλε μπροστά τους μελανόλευκους μόλις στο 5’, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 31’, όμως ο Μπουρλάκης στο 34’ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του Αιγίου. Στο 59΄ ο Λιάτος και στο 85΄ ο Πολίτης σημείωσαν τα γκολ των Αιγιωτών που επέστρεψαν στις νίκες.
Τα αποτελέσματα
Πέλοπας Κιάτου – ΠΑΣ Πύργος 0-3 (22′ Κόκκορης, 50΄, 73΄Μπαρμπαρούσης)
Α.Ο. Λουτράκι – Κόρινθος 0-1 (20′ Καρέλης)
Πανθουριακός – Ζάκυνθος 0-2 (71΄Πολυμίλης, 84΄Ιβάν Σίλβα)
Πανγυθεατικός – Παναχαϊκή 0-5 (19΄ Τσεκούρας, 28΄Ορτέτζιος, 60΄Νιφορόπουλος, 79΄Πετράτος, 85΄ Ντούνης)
Θύελλα Πατρών – Μιλτιάδης 1-1 (93΄ / 66΄πεν. Ηλιόπουλος)
Ερμής Μελιγούς – Παναιγιάλειος 1-4 (31΄ / 5΄ Φωκαΐδης, 34΄Μπουρλάκης, 59΄Λιάτος, 86΄Πολίτης)
Η επόμενη 22η αγωνιστική – Κυριακή 1/3
ΠΑΣ Πύργος – Θύελλα Πατρών
Ζάκυνθος – Πέλοπας Κιάτου
Παναιγιάλειος – Μιλτιάδης
Παναχαϊκή – Α.O. Λουτράκι
Κόρινθος – Ερμής Μελιγούς
Πανγυθεατικός – Πανθουριακός
