Ο Παναιγιάλειος με καρέ καθάρισε τον Ερμή Μελιγούς

Εύκολο μεσημέρι είχε ο Παναιγιάλειος ο οποίος παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο επικράτησε εκτός έδρας με 4-1 του αδύναμου Ερμή Μελιγούς για την 21η αγωνιστική και πήρε τρεις πολυτίμους βαθμούς.

Στο αγωνιστικό μέρος, ο Φωκαΐδης έβαλε μπροστά τους μελανόλευκους μόλις στο 5’, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 31’, όμως ο Μπουρλάκης στο 34’ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του Αιγίου. Στο 59΄ ο Λιάτος και στο 85΄ ο Πολίτης σημείωσαν τα γκολ των Αιγιωτών που επέστρεψαν στις νίκες.

Τα αποτελέσματα

Πέλοπας Κιάτου – ΠΑΣ Πύργος 0-3 (22′ Κόκκορης, 50΄, 73΄Μπαρμπαρούσης)

Α.Ο. Λουτράκι – Κόρινθος 0-1 (20′ Καρέλης)

Πανθουριακός – Ζάκυνθος 0-2 (71΄Πολυμίλης, 84΄Ιβάν Σίλβα)

Πανγυθεατικός – Παναχαϊκή 0-5 (19΄ Τσεκούρας, 28΄Ορτέτζιος, 60΄Νιφορόπουλος, 79΄Πετράτος, 85΄ Ντούνης)

Θύελλα Πατρών – Μιλτιάδης 1-1 (93΄ / 66΄πεν. Ηλιόπουλος)

Ερμής Μελιγούς – Παναιγιάλειος 1-4 (31΄ / 5΄ Φωκαΐδης, 34΄Μπουρλάκης, 59΄Λιάτος, 86΄Πολίτης)

Η επόμενη 22η αγωνιστική – Κυριακή 1/3

ΠΑΣ Πύργος – Θύελλα Πατρών

Ζάκυνθος – Πέλοπας Κιάτου

Παναιγιάλειος – Μιλτιάδης

Παναχαϊκή – Α.O. Λουτράκι

Κόρινθος – Ερμής Μελιγούς

Πανγυθεατικός – Πανθουριακός

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



