Η τυχαία συνάντηση που είχε με τον εμβληματικό παράγοντα, Κώστα Καλπουζάνη

Ο Παναθηναϊκός Αλέξης Τσίπρας στην Πάτρα με δώρο βιβλίο του Ολυμπιακού!
16 Δεκ. 2025 15:23
Pelop News

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, βρίσκεται στην Πάτρα για να παρουσιάσει σήμερα (16/12/2025) την «Ιθάκη».

Όμως συναντήθηκε τυχαία στο κέντρο της πόλης με τον εμβληματικό παράγοντα του Ολυμπιακού Πατρών, Κώστα Καλπουζάνη.

Ο Κώστας Καλπουζάνης μάλιστα έκανε δώρο με αφιέρωση στον Παναθηναϊκών αισθημάτων, Αλέξη Τσίπρα, το βιβλίο του Ολυμπιακού Πατρών, που εκδόθηκε πρόσφατα για τα 100 χρόνια, τα οποία συμπλήρωσαν οι «ερυθρόλευκοι» της Πάτρας.

Όπως μάθαμε ο Αλέξης Τσίπρας ρωτούσε μεταξύ άλλων τον Κώστα Καλπουζάνη για τους πρόσφυγες, που ίδρυσαν πριν 100 χρόνια τον Ολυμπιακό Πατρών.

 

 

