Ο Παναθηναϊκός διέψευσε το ενδιαφέρον για τον Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ισπανός τεχνικός με τη σπουδαία καριέρα σε Βαλένθια. Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι ναι μεν είναι μακριά από τους πάγκους εδώ και 1.5 χρόνο (έφυγε από τη Θέλτα τον Μάρτιο του 2024), αλλά από τον Παναθηναϊκό ήταν κατηγορηματικοί ότι δεν έχει γίνει καμία προσέγγιση από την πλευρά τους.

Ο Παναθηναϊκός διέψευσε το ενδιαφέρον για τον Ράφα Μπενίτεθ
15 Οκτ. 2025 16:45
Pelop News

Αν και κανείς δεν έχει καταλάβει αν ο Παναθηναϊκός αναζητεί προπονητή ή αν οριστικά οι πράσινοι θα συνεχίσουν μέχρι το τέλος της σεζόν με τον Χρήστο Κόντη, ο… καπνός που εμφανίστηκε νωρίς το μεσημέρι με τη διαρροή του ονόματος του Ράφα Μπενίτεθ, φαίνεται ότι τελικά δεν κρύβει κάποια μεγάλη φωτιά.

Ο Ισπανός τεχνικός με τη σπουδαία καριέρα σε Βαλένθια. Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι ναι μεν είναι μακριά από τους πάγκους εδώ και 1.5 χρόνο (έφυγε από τη Θέλτα τον Μάρτιο του 2024), αλλά από τον Παναθηναϊκό ήταν κατηγορηματικοί ότι δεν έχει γίνει καμία προσέγγιση από την πλευρά τους.

Ο Μπενίτεθ ο οποίος το καλοκαίρι είχε εμπλακεί και σε σενάρια που αφορούσαν την ΑΕΚ, είχε όντως μιλήσει με την Ένωση, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η υπόθεση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:11 Συνελήφθη με 11 δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες ύψους 2,1 μέτρων!
17:08 Θέατρο Σκιών για Ενήλικες στο Θέατρο Act τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο
17:00 Αντιδράσεις στα Καλάβρυτα: Μαζεύουν υπογραφές για το Νοσοκομείο
16:53 Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν ανακοίνωσαν προσωρινή εκεχειρία 48 ωρών
16:45 Ο Παναθηναϊκός διέψευσε το ενδιαφέρον για τον Ράφα Μπενίτεθ
16:32 Κρήτη: Ξεκινά η δίκη για εισαγωγή όπλων και 120.000 σφαιρών Καλάσνικοφ από την Αλβανία
16:20 ΔΝΤ για Ελλάδα: Πτώση χρέους στο 130,2% του ΑΕΠ το 2030
16:13 Κρήτη: Κινδύνευσε 14χρονος που λιποθύμησε στη θάλασσα
16:05 Ζάκυνθος: Χτύπησαν τον Πατρινό αστυνομικό διευθυντή μέσα σε μαγαζί
16:02 Θεσσαλονίκη: 82χρονος κατήγγειλε ότι τον γρονθοκόπησε γιατρός στη μέση του δρόμου
16:00 Η Νέα Αριστερά για την επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
15:33 Επίθεση του κόμματος Κασσελάκη στον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο – Για ποιο λόγο
15:25 Ο Νεκτάριος Φαρμάκης στις Βρυξέλλες για τις ανθρώπινες, βιώσιμες και συμμετοχικές κοινωνίες
15:18 Επιμελητήριο Αχαΐας:  Συνεχής δράση και θεσμική παρουσία για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας στον τρίμηνο απολογισμό
15:09 Η αυθεντική εμπειρία Formula 1 στην Πάτρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου
15:06 50 Χρόνια Αχαϊκής Ιατρικής: Ιδιαίτερη εκδήλωση στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ
15:01 Μέση λύση ή νέα σύγκρουση; Τι σχεδιάζει το Μαξίμου για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τι θα γίνει με τα γραμμένα ονόματα
15:01 ΕΚΟ: Στα 1,09€ / λίτρο το Πετρέλαιο Θέρμανσης, η χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών
14:57 Ενημερωτική Εκδήλωση του Κέντρου Μαστού της Ολύμπιον Γενικής Κλινικής Πάτρας «Διεπιστημονική Προσέγγιση του Καρκίνου του Μαστού: Πρόληψη – Θεραπεία – Αποκατάσταση»
14:56 Σφοδρή αντιπαράθεση Κεραμέως – Κουτσούμπα στη Βουλή: «Δεν θα παρανομήσω» – «Το γνωστό μαγνητοφωνάκι που βγάζει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ