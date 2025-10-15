Ο Παναθηναϊκός διέψευσε το ενδιαφέρον για τον Ράφα Μπενίτεθ

Αν και κανείς δεν έχει καταλάβει αν ο Παναθηναϊκός αναζητεί προπονητή ή αν οριστικά οι πράσινοι θα συνεχίσουν μέχρι το τέλος της σεζόν με τον Χρήστο Κόντη, ο… καπνός που εμφανίστηκε νωρίς το μεσημέρι με τη διαρροή του ονόματος του Ράφα Μπενίτεθ, φαίνεται ότι τελικά δεν κρύβει κάποια μεγάλη φωτιά.

Ο Ισπανός τεχνικός με τη σπουδαία καριέρα σε Βαλένθια. Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι ναι μεν είναι μακριά από τους πάγκους εδώ και 1.5 χρόνο (έφυγε από τη Θέλτα τον Μάρτιο του 2024), αλλά από τον Παναθηναϊκό ήταν κατηγορηματικοί ότι δεν έχει γίνει καμία προσέγγιση από την πλευρά τους.

Ο Μπενίτεθ ο οποίος το καλοκαίρι είχε εμπλακεί και σε σενάρια που αφορούσαν την ΑΕΚ, είχε όντως μιλήσει με την Ένωση, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η υπόθεση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



