Ο Παναθηναϊκός πιστός στο ραντεβού με τον Ολυμπιακό

Νίκησε εύκολα 91-61 τον Ηρακλή και προκρίθηκε στον τελικό Κυπέλλου

19 Φεβ. 2026 21:51
Με άνεση και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε τον τελικό του Κυπέλλου μπάσκετ αφού επικράτησε χωρίς να κουραστεί του Ηρακλή με 91-61.

Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στον τελικό το Σάββατο στις 20:00.

Ο Παναθηναϊκός ήταν «σβηστός» απέναντι στον Ηρακλή και πήρε με χαρακτηριστική άνεση το εισιτήριο του τελικού έχοντας πλουραλισμό και τον Εργκίν Άταμαν να ανοίγει το rotation, να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όλους και να κρατάει «φρέσκια» όλη την ομάδα. Και μάλιστα με δεύτερη σερί… 30άρα μετά και το +30 του προημιτελικού απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σκόραραν και οι 12 παίκτες που αγωνίστηκαν, με τους Σορτς, Μήτογλου και Ρογκαβόπουλο να ήταν οι μοναδικοί «διψήφιοι» του Παναθηναϊκού, χωρίς να έχει υστερήσει κανένας που πάτησε το πόδι του στο παρκέ.

Ιδιαίτερα ορεξάτοι ήταν στην άμυνα οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 22-7, 46-26, 73-46, 91-61.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 13 (5/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης 7 (1), Χολμς 8 (4/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Σλούκας 7 (2 τρίποντα, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Χέιζ-Ντέιβις 9 (2/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 11 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Σαμοντούροβ 5 (1), Γκραντ 2, Ναν 7 (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τολιόπουλος 9 (3/5 τρίποντα), Ερνανγκόμεθ 3 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 10 (1)

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 2 (1/7 σουτ, 6 ριμπάουντ), Στρονγκ 11 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Ντάρκο-Κέλι 10 (2), Σμιθ 14 (5/9 δίποντα, 10 ριμπάουντ), Τσιακμάς, Μωραΐτης 10 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γουέρ 6 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καμπουρίδης 2, Χρηστίδης, Σύλλας 6 (2)

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 24/43 δίποντα, 12/29 τρίποντα, 7/10 βολές, 26 ριμπάουντ (17 αμυντικά – 9 επιθετικά), 25 ασίστ, 18 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 7 λάθη, 14 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ηρακλή: 16/30 δίποντα, 7/20 τρίποντα, 8/10 βολές, 32 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 7 επιθετικά), 17 ασίστ, 7 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 26 λάθη, 17 φάουλ

