Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε, αλλά ...πνίγηκε στο ΟΑΚΑ

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να προηγήθηκε στο ΟΑΚΑ, όμως ο Σμιντ με δύο γκολ σε επτά λεπτά ξέρανε τους πράσινους, κάνοντας την ανατροπή για την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, που πανηγύρισε την πρώτη ευρωπαϊκή της νίκη.

Χάρης Δούκας για το γήπεδο του Παναθηναϊκού: «Προχωρά με μεγάλη ταχύτητα, λύσαμε όλα τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη»

Σε αντίθεση με ό,τι έκανε στη Βέρνη κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις, το βράδυ της Πέμπτης (02/10) ήρθε η ψυχρολουσία για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, που αν και προηγήθηκε, η Γκόου Αχέντ Ιγκλς με πρωταγωνιστή τον Σμιντ ξέρανε τους πράσινους, κάνοντας την ανατροπή 2-1 μέσα σε επτά λεπτά για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αυτό ήταν το 8ο ευρωπαϊκό παιχνίδι των Κυπελλούχων Ολλανδίας, που πανηγύρισαν στο ΟΑΚΑ την πρώτη τους νίκη στην Ευρώπη.

Καταιγιστικός Παναθηναϊκός, άτυχος στην τελική προσπάθεια

Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ, δημιουργώντας σωρεία ευκαιριών και δείχνοντας διάθεση να επιβάλει το παιχνίδι του.

Οι πράσινοι κατέγραψαν 18 τελικές, εκ των οποίων οι έξι στην εστία, με τον Τετέ να έχει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες, μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και από τα πρώτα λεπτά πίεσαν τους Ολλανδούς, κλείνοντάς τους στα καρέ τους.

Στο 11’, ο Τετέ έκανε την κίνηση στην περιοχή, η μπάλα κόντραρε και στρώθηκε στον Σβιντέρσκι, ο οποίος επιχείρησε σουτ από κοντά, όμως η άμυνα έβαλε ξανά την κόντρα και απομάκρυνε σε κόρνερ.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Τσέριν μπήκε ωραία από αριστερά, γύρισε στον Τετέ και ο Βραζιλιάνος πλάσαρε με δύναμη, όμως ο Ντε Μπουσέρ με καταπληκτική απόκρουση κράτησε το μηδέν.

Η πίεση συνεχίστηκε και στο 15’, όταν μετά από κόρνερ του Τσέριν, ο Σβιντέρσκι πήρε κεφαλιά, ο Τουμπά βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά και πάλι ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων αντέδρασε σωστά.

Στο 24’, ήταν η σειρά του Κυριακόπουλου να δοκιμάσει σουτ στην κίνηση έξω από την περιοχή, για να μπλοκάρει ξανά ο Ντε Μπουσέρ. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 28’, ο Κώτσιρας επιχείρησε χαμηλό, συρτό σουτ εκτός περιοχής, αλλά και πάλι ο Βέλγος γκολκίπερ είπε όχι.

Μάλιστα, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Παναθηναϊκός έχασε ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία, όταν στο 45+1’, ο Τετέ απείλησε δυνατό πλασέ εκτός περιοχής, όμως ο Ντε Μπουσέρ απέκρουσε θεαματικά για να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του.

Ο Σμιντ πάγωσε το ΟΑΚΑ

Στο 53′ ο Παναθηναϊκός προειδοποίησε με το ωραίο γύρισμα του Μπακασέτα από τα δεξιά. Ωστόσο, δεν υπήρχε παίκτης των πράσινων εκεί, με τους παίκτες της Γκόου Αχέντ Ιγκλς να διώχνουν σε κόρνερ.

Το υψηλό πρέσινγκ των πράσινων απέδωσε στο δεύτερο διαδοχικό κόρνερ, ανοίγοντας το σκορ στο 55′. Ο Τετέ εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά, ο Σβιντέρσκι έπιασε την κεφαλιά και την στέλνει στη γωνία του Ντε Μπουσέρ που αυτή τη φορά δεν είχε απάντηση.

Στο 61′ ο Πολωνός έφτασε μία ανάσα από το 2-0. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού βγήκαν γρήγορα στην αντεπίθεση, ο Σβιντέρσκι πάτησε περιοχή, αλλά πριν προλάβει να σουτάρει στο τετ α τετ με τον Ντε Μπουσέρ τον πρόλαβε ο Νάουμπερ, που έκοψε με το σώμα του πέφτοντας.

Οι Κυπελλούχοι Ολλανδίας απείλησαν ουσιαστικά στο 66ο λεπτό του αγώνα, όταν μετά από απομάκρυνση από την περιοχή του Παναθηναϊκού, η μπάλα στρώθηκε στον Μάργκαρετ, κι εκείνος σούταρε, με τον Λαφόν να αποκρούει, διατηρώντας το προβάδισμα για τους πράσινους.

Στο 74′ χρειάστηκε η σπουδαία επέμβαση του Ντε Μπουσέρ για να πετύχει η ομάδα του Χρήστου Κόντη δεύτερο γκολ. Έπειτα από ωραία συνεργασία Κυριακόπουλου – Ζαρουρί, ο Έλληνας αμυντικός γύρισε την μπάλα και ο Τζούριτσιτς έκανε το πλασέ στην κίνηση, αλλά ο Βέλγος απέκρουσε.

Ωστόσο, ένα λεπτό μετά οι Ολλανδοί απάντησαν και στην τρίτη τελική τους στην εστία βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης. Ο Σμιντ έκανε την προβολή μετά τη σέντρα του Τζέιμς από τα αριστερά, με την μπάλα να περνά κάτω από το χέρι του Λαφόν για το 1-1.

Ο Σμιντ όμως πάγωσε ξανά το ΟΑΚΑ στο 82′ και με προβολή μετά τη σέντρα του Τζέιμς νίκησε τον Λαφόν, κάνοντας την ανατροπή και χαρίζοντας στην ομάδα του την πρώτη ευρωπαϊκή της νίκη.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (86’Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (79′ Ταμπόρδα), Μπακασέτας (68′ Σιώπης), Τετέ, Ζαρουρί, Σβιντέρσκι (68′ Τζούριτσιτς).

ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ: Ντε Μπουσέρ, Νάουμπερ, Κράμερ, Ντέιτζ (79′ Στόκερς), Τζέιμς, Λίντχορστ, Μεουλένστεεν, Μπρέουμ, Σουράι (88′ Άντελγκαρντ), Μάργκαρετ (79′ Τβιχτ), Σμιτ (90+3′ Στόκερς).

www.sport24.gr

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



