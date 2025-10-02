Χάρης Δούκας για το γήπεδο του Παναθηναϊκού: «Προχωρά με μεγάλη ταχύτητα, λύσαμε όλα τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη»

Ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, μίλησε για την πορεία των έργων για την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, έχοντας ευχάριστα νέα για τους φίλους της ομάδας.

02 Οκτ. 2025 14:07
Pelop News

Οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρούν με αμείωτη ένταση.

«Νομίζω ότι το έργο προχωράει με μεγάλη ταχύτητα .Έχουν ολοκληρωθεί και οι γερανοί, έχουμε λύσει και όλα τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη», σημείωσε ο Χάρης Δούκας στην εκπομπή «Οι Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, ενημερώνοντας πως αναμένεται πλέον να μπουν οι πάσσαλοι για να ξεκινήσουν η θεμελίωση με τις σχετικές χωματουργικές εργασίες.

«Είμαστε συνέχεια από πάνω, μάλιστα γίνονται πια συναντήσεις στο εργοτάξιο. Είναι μεγάλο έργο, έχει και γύρω υποδομές, όπως απαλλοτριώσεις, δρόμους χωράφια. Πρόκειται για ένα έργο που συνολικά -ιδιωτικά και δημόσια- είναι πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για ένα έργο ανάπλασης, που όμοιό του δεν έχει ξαναδεί η Αθήνα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες», πρόσθεσε.
14:07 Χάρης Δούκας για το γήπεδο του Παναθηναϊκού: «Προχωρά με μεγάλη ταχύτητα, λύσαμε όλα τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη»
