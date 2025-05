Ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Αμπού Ντάμπι! ΒΙΝΤΕΟ

Ο Παναθηναϊκός πήρε το εισιτήρια για το Άμπου Ντάμπι και εκεί θα υπερασπιστεί τα σκήπτρα του ως πρωταθλητής Ευρώπης θα βρεθεί. Οι πράσινοι επικράτησαν της Εφές με 75-67 στο φρούριό τους, στο καμίνι του ΟΑΚΑ, έκαναν το 3-2 στη μεταξύ τους σειρά και έγιναν έτσι η τελευταία χρονικά ομάδα που τσεκάρει το εισιτήριό της για το Final Four μετά τη Φενέρμπαχτσε, τον Ολυμπιακό και τη Μονακό.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε εκπληκτικό ξεκίνημα, βρέθηκα να προηγείται μέχρι και με 23 πόντους (36-13, 14’23”), όμως μετά εμφάνισε προβλήματα, ειδικά όταν δεν ήταν στο παρκέ ο Γουένιεν Γκέιμπριελ, με αποτέλεσμα να δει το σύνολο του Λούκα Μπάνκι να πλησιάζει στο -3 (47-44, 28’30”). Οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης δεν λύγισαν όμως από την πίεση και πήραν την πρόκριση που τόσο ήθελαν.

A huge three to end the 3rd!@Paobcgr #MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/DVnxYBeWFX

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 6, 2025