Ο Πάνος Λούκας στον Peloponnisos FΜ: «Συμβολική η επιλογή των λαμπαδηδρόμων για τη Γέφυρα»

“Στοχεύουμε στη ανάδειξη θεμάτων όπως η οδική ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος, το δημογραφικό και η δωρεά οργάνων” είπε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος

21 Νοέ. 2025 18:11
Pelop News

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Πάνος Λούκας, μίλησε στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας» για την επιλογή των 4 λαμπαδηδρόμων  αναδεικνύοντας τη σημασία τους και το κοινωνικό και εθνικό αποτύπωμα της Γέφυρας.

Ακούστε αναλυτικά:

