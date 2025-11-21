Ο Πάνος Λούκας στον Peloponnisos FΜ: «Συμβολική η επιλογή των λαμπαδηδρόμων για τη Γέφυρα»
“Στοχεύουμε στη ανάδειξη θεμάτων όπως η οδική ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος, το δημογραφικό και η δωρεά οργάνων” είπε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Πάνος Λούκας, μίλησε στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας» για την επιλογή των 4 λαμπαδηδρόμων αναδεικνύοντας τη σημασία τους και το κοινωνικό και εθνικό αποτύπωμα της Γέφυρας.
Ακούστε αναλυτικά:
