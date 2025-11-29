Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην τροχαία Αττικής με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ και είπε ότι εκείνος ήταν που οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και εξέφρασε την πρόθεσή του να παραδώσει το δίπλωμά του.

Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus
29 Νοέ. 2025 20:09
Pelop News

Την ευθύνη για το πολυτελές αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά που εντοπίστηκε από τις κάμερες της Αττικής Οδού να τρέχει με 210 χλμ. στα τέλη Σεπτεμβρίου ανέλαβε ο πατέρας του, Απόστολος.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Weekend Live», ο Απόστολος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην τροχαία Αττικής με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ και είπε ότι εκείνος ήταν που οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και εξέφρασε την πρόθεσή του να παραδώσει το δίπλωμά του.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα που έχει προκύψει με την κλήση της Τροχαίας, μετά την καταγραφή αυτοκινήτου που ανήκει στον τενίστα να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό. Η Γιουλία Σαλνίκοβα εξήγησε ότι ο γιος της βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Αφρική για διακοπές και δεν έχει καν ενημερωθεί για τον θόρυβο που έχει προκαλέσει το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το δικαίωμα ένστασης για την κλήση έχει ισχύ επτά ημερών γι’ αυτό και ο διοικητής της τροχαίας ενημέρωσε τον Απόστολο Τσιτσιπά ότι επειδή έχουν παρέλθει οι επτά ημέρες, θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς και να παραδώσει το δίπλωμά του για ένα έτος, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:18 Ο Ερμής έδωσε μάχη, έχει παράπονα, αλλά πήρε βαθμό
21:17 ΕΤΑΔ: Σχέδιο αξιοποίησης των Ξενία και τουριστικών ακινήτων – Νέες μισθώσεις, εντός και του Καλεντζίου
21:05 Χάρτης Πληρωμών 1–5 Δεκεμβρίου: Ποια επιδόματα καταβάλλονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
20:58 Ο ΑΟ Αιγιαλέων επέστρεψε στις νίκες κόντρα στη Πετρούπολη
20:53 Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα τα βρήκαν με τον Γιώργο Τσαλίκη
20:41 Μαρόκο: Οπαδός πετά σπάτουλα σε παίκτες του CAF Champions League ΒΙΝΤΕΟ
20:38 Επέλαση από την Ολυμπιάδα-«Καθάρισε» με τρίποντο τον Νηρέα
20:30 Ο Ζελένσκι ταξιδεύει για το Παρίσι τη Δευτέρα
20:29 Ο ΝΟΠ βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό – Τώρα «τελικός» με τον ΝΟ Χανίων
20:21 Η προπόνηση που «δίνει χρόνια ζωής» στους 60χρονους
20:14 Ο ΟΠΑΘΑ ήττα από Νίκη Βόλου – Φωτογραφίες
20:09 Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus
20:05 Προμηθέας: Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας στην Πάτρα ο Σεγκούρα – Τι ισχύει με Μακ Κάλουμ και Πόλιπακ
20:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Η «Ιθάκη» ξανά στα φώτα της ράμπας
19:57 Οι Ανδρες της ΝΕΠ δύσκολη αποστολή στη Θεσσαλονίκη
19:50 Χανιά: Συνελήφθη οδηγός που αγνοείσαι τροχονόμο έξω από δημοτικό
19:45 Με 34άρι τον Κίερ ο Απόλλων συνέχισε το σερί με Σαρωνίδα
19:41 Σεπόλια: Εξιχνιάστηκε υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας σε κατάστημα – Συνελήφθη 36χρονος
19:33 Αγχώθηκε, αλλά νίκησε το Παγκράτι η Ενωση – Φωτογραφίες/δηλώσεις/μικρά-μικρά
19:29 «Βιομηχανία βρεφών» στα Χανιά: Πουλούσαν παιδιά και σε μοναχικούς άνδρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ