Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus

Την ευθύνη για το πολυτελές αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά που εντοπίστηκε από τις κάμερες της Αττικής Οδού να τρέχει με 210 χλμ. στα τέλη Σεπτεμβρίου ανέλαβε ο πατέρας του, Απόστολος.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Weekend Live», ο Απόστολος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην τροχαία Αττικής με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ και είπε ότι εκείνος ήταν που οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και εξέφρασε την πρόθεσή του να παραδώσει το δίπλωμά του.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα που έχει προκύψει με την κλήση της Τροχαίας, μετά την καταγραφή αυτοκινήτου που ανήκει στον τενίστα να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό. Η Γιουλία Σαλνίκοβα εξήγησε ότι ο γιος της βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Αφρική για διακοπές και δεν έχει καν ενημερωθεί για τον θόρυβο που έχει προκαλέσει το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το δικαίωμα ένστασης για την κλήση έχει ισχύ επτά ημερών γι’ αυτό και ο διοικητής της τροχαίας ενημέρωσε τον Απόστολο Τσιτσιπά ότι επειδή έχουν παρέλθει οι επτά ημέρες, θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς και να παραδώσει το δίπλωμά του για ένα έτος, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.

