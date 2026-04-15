Ο Patras Half Marathon δείχνει τον δρόμο της εξωστρέφειας

Ο Patras Half Marathon ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Και έδειξε τον δρόμο για τη συνέχεια. Στην εποχή της προώθησης του ευ ζην και του αθλητικού τουρισμού, τέτοιες διοργανώσεις λειτουργούν ευεργετικά για την μη εξωστρεφή Πάτρα.

Το πρόβλημα της πόλης εδώ και πολλά χρόνια είναι η εξωστρέφειά της και η επικοινωνία της. Η έλλειψη διαφήμισης, προβολής με τον σωστό ειδικά τρόπο και της προσέλκυσης τουριστών.

Μια Πάτρα που ενώ από την μια πλευρά γίνεται ιδιαίτερα φιλική με τις πολλές πεζοδρομήσεις ειδικά για οικογένειες και μεγάλες ηλικίες και ενώ ασφαλώς έχει να κάνει πολλά ακόμα και βασικά στο παραλιακό μέτωπο,από την άλλη δεν το επικοινωνεί όλο αυτό. Και έτσι μένει εκτός τουριστικού κάδρου.

Σαφώς στον τομέα αυτό υπάρχουν πολλά που έπρεπε να γίνουν και από πολλούς μάλιστα και δεν έχει γίνει τίποτα και αν έχει γίνει, αυτό με γνώμονα την εμπειρία μου έχοντας γυρίσει όλο τον κόσμο, δεν συμβαίνει με τον σωστό τρόπο.

Ο 4ος Patras Half Marathon, που διοργανώνουν ο δημοσιογραφικός οργανισμός «Πελοπόννησος», ο Πέλοπας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με τις συμμετοχές να ανέρχονται πάνω από 6.000, είναι μια προσπάθεια εξωστρέφειας. Η οργάνωση ήταν σε υψηλό επίπεδο και άφησε υποσχέσεις.

Ασφαλώς όμως η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αξιοποιήσει το event σε μια εποχή που ο κόσμος διψάει να συνδυάζει αθλητισμό και εξόρμηση στρεφόμενος σε μια πιο υγιεινή ζωή αλλά και στην επικοινωνία.

Η Πάτρα είναι δίπλα από την Αθήνα αλλά και τη μισή Πελοπόννησο πια με τους νέους δρόμους, αλλά και την Στερεά Ελλάδα και την Ηπειρο.

Σταδιακά βελτιώνεται και ο τομέας της φιλοξενίας στην πόλη και οι υπηρεσίες της συνδυαστικά με τις τιμές μάλιστα, είναι εξαιρετικές.

Τι άλλο πρέπει να κάνει λοιπόν; Να μεγαλώσει τα events αθλητικού τουρισμού και σε μέγεθος και σε αριθμό.

Να έρθουν αθλητές με κύρος και με προσφορά στην πατρίδα που θα αποτελέσουν διαφήμιση και προβολή της πόλης προς τα έξω. Να προστεθούν και άλλες εκδηλώσεις ποικίλου ενδιαφέροντος και για όλες τις οικογένειες δίπλα στις υπάρχουσες δραστηριότητες. Ωστε να αισθάνεται όλη η οικογένεια ή παρέα μέλος και μέρος της διοργάνωσης.

Και όταν όσοι έρθουν στην Πάτρα για Patras Half Marathon περάσουν όμορφα και το επικοινωνήσουν ακόμα και από τα social media τους, σκεφτείτε το κέρδος της πόλης αν έρθουν μια φορά ακόμα το χρόνο ως εκδρομή.

Αν 10.000 άνθρωποι έρθουν πάλι στην Πάτρα ή πρώτη ή μια φορά επειδή είδαν κάτι από τον Patras Half Marathon και τους φίλους τους, μιλάμε για ένα κέρδος της πόλης πάνω από 4-5 εκ.

Χρήματα που θα πάνε σε όλες τις κατευθύνσεις και θα τονώσουν την τοπική αγορά και τις θέσεις εργασίας.

Και κυρίως όταν θα απουσιάζουν οι φοιτητές. Αλλά η εξωστρέφεια και η σωστή προβολή με τον σύγχρονο τρόπο προώθησης και όχι απλά μόνο μέσα από γραφεία είναι το πρώτο ζητούμενο.

Και το πιο βασικό; Η πραγματική επιθυμία των τοπικών φορέων για κάτι τέτοιο.

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος

