Ο πατρινός πολίστας που επιστρέφει για να αγωνιστεί στα 53 του!

Απίστευτο κι όμως αληθινό… Ο Δημήτρης Μπιτσάκος επιστρέφει στην ενεργό δράση για λογαριασμό του ΟΠΑΘΑ στα 53 του χρόνια!

Ο παλιός πολίστας που είχε γράψει ιστορία με τον ΝΟΠ τις δεκαετίες ’90 και ’00, αλλά και με την Εθνική ομάδα, αποφάσισε να βοηθήσει την πατρινή ομάδα στο πρωτάθλημα της Water Polo League 2, ενώ ήδη έχει κάνει και κάποιες προπονήσεις.

Ο Μπιτσάκος είχε αγωνιστεί και πριν από δύο χρόνια στη Γ’ Εθνική με τον Αλιμο, αλλά με πολύ λιγότερες αγωνιστικές υποχρεώσεις σε σχέση με τον ΟΠΑΘΑ.

«Κίνητρο είναι να βοηθήσω τα νέα παιδιά και ανάλογα με τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις θα αγωνίζομαι σε κάποια παιχνίδια. Είναι μια καλή προσπάθεια και θέλω και εγώ από την πλευρά μου να την στηρίξω», δήλωσε ο Μπιτσάκος.

«​Ο ΟΠΑΘΑ πραγματοποιεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της χρονιάς, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας του με τον θρύλο της ελληνικής υδατοσφαίρισης, Δημήτρη Μπιτσάκο. Ο Δημήτρης Μπιτσάκος, ένας άνθρωπος άρρηκτα συνδεδεμένος με την Πάτρα, φέρνει στην ομάδα μας αμέτρητη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στον χώρο της υδατοσφαίρισης (Τεχνικός Διευθυντής στον Αλιμο ΝΑΣ Betsson).

​​​Η παρουσία ενός Ολυμπιονίκη (Βαρκελώνη 1992) και ενός ανθρώπου που γνωρίζει τη φιλοσοφία της ανόδου από τη Water Polo League 2 ενισχύει καθοριστικά την οργάνωση του συλλόγου μας και υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του ΟΠΑΘΑ να πρωταγωνιστήσει», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ομάδας.

