O Πατρινός που στέφθηκε κυπελλούχος Ελλάδας με τον ΟΦΗ

Φέτος, αγωνίστηκε μόλις σε έξι παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Super League

26 Απρ. 2026 16:55
Pelop News

Ιστορία έγραψε ο ΟΦΗ κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ με τοι «χρυσό» 3-2 στον τελικό του Πανθεσσαλικού.

Ιστορία όμως έγραψε και ο Γιάννης Χριστόπουλος, που στέφθηκε κυπελλούχος κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της καριέρας του.

O 26χρονος αμυντικός του ΟΦΗ έμεινε εκτός αποστολής, καθώς είναι τραυματίας, όμως βρέθηκε στον Βόλο και πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίκτες και την οικογένειά του την κατάκτηση του τίτλου.
Φέτος, αγωνίστηκε μόλις σε έξι παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Super League, ενώ το συμβόλαιό του με την κρητική ομάδα ολοκληρώνεται τον μεθεπόμενο μήνα.

Αν υπολογίσουμε και τον 16χρονο Χρήστο Τσαλπατούρο που έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΟΦΗ, τότε οι Πατρινοί γίνονται δύο!

