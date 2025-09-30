Ο Πατρινός που τερμάτισε στο Σπάρταθλον, κίνητρο η μνήμη της μητέρας του

Ο Ανδρέας Κριπαρόπουλος ήταν ανάμεσα στους 30 Ελληνες που κατάφεραν να τερματίσουν στον παγκοσμίου φήμης αγώνα υπεραποστάσεων Σπάρταθλον και παράλληλα ο μοναδικός Πατρινός που τα κατάφερε.

Ο έμπειρος αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 34 ώρες και 46 λεπτά, από τη στιγμή που δόθηκε η εκκίνηση στις 07.00 του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου από την Ακρόπολη μέχρι τον τερματισμό στο άγαλμα του Λεωνίδα στην Σπάρτη.

Ενας αγώνας που δεν έχει να κάνει μόνο με τη φυσικ κατάσταση και το πόσο προετοιμασμένος είναι ο κάθε αθλητής, αλλά κυρίως με τη μάχη με τον εαυτό του και να κίνητρα που έχει.

Και ο Κριπαρόπουλος είχε ένα πολύ ισχυρό και ένα στο οποίο έχει αφιερώσει τη ζωή του. Στις δύσκολες στιγμές αυτής της τεράστιας διαδρομής (245 χλμ), το μυαλό παίζει περίεργα παιχνίδια, το σώμα διαμαρτύρεται και θέλει να τα παρατήσει, αλλά ο ίδιος δεν υπήρχε περίπτωση να μην τερματίσει.

Οδηγός, κίνητρο και έμπνευση, η μορφή της μητέρας του που έφυγε από τη ζωή πριν από τρεις μήνες. «Μετά από τέσσερις συμμετοχές στον Σπάρταθλον, το κίνητρο δεν είναι πλέον τόσο ισχυρό, ούτε τα συναισθήματα είναι ίδια. Ο χαμός της μητέρας μου ήταν το πιο ισχυρό κίνητρο. Ηθελα να τερματίσω γι’ αυτή και να αφιερώσω στη μνήμη της την προσπάθειά μου. Αυτή με έκανε αυτό που είμαι και της οφείλω πολλά», έλεγε συγκινημένος.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με έναν σκοπό που υπηρετεί. Ο πατρινός δρομέας τρέχει πάντα με μπλουζάκι της «Φλόγας», του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, που στηρίζει ο ίδιος και η οικογένειά του, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα ανθρωπιάς. Το ίδιο έκανε και στον τερματισμό.

Μάλιστα, στο άγαλμα του βασιλιά Λεωνίδα, τον περίμενε μια έκπληξη, καθώς τον υποδέχθηκε η σύζυγός του Ιωάννα με τις κόρες του Εβελίνα και Ειρήνη με ένα απίστευτο πλακάτ που έγραφε: «Οσο και να τρέξεις, δεν γλυτώνεις από εμάς».

Ο Ανδρέας είχε support στον αγώνα από τον φίλο και συναθλητή του Χρήστο Κατσιρόπουλο, με τον οποίο είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα και είχαν εξαιρετική συνεργασία σε όλη τη διαδρομή.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πατρινός δρομέας δεν είχε κληρωθεί αρχικά στις συμμετοχές του Σπάρταθλον. Ηταν στην 15η θέση των επιλαχόντων και ειδοποιήθηκε δύο μήνες πριν τον αγώνα ότι τελικά θα πάρει μέρος!

«Πράγματι, δεν περίμενα να συμμετάσχω. Το έμαθα δύο μήνες πριν και πιστέψτε με, είναι μικρό το διάστημα για να προετοιμαστείς».

Ο Κριπαρόπουλος έχει τερματίσει τρεις φορές στο Σπάρταθλον (2017, 2019 και 2025), ενώ δεν ολοκλήρωσε τον περυσινό αγώνα.

