Ο Παυλίδης ισοφάρισε το ρεκόρ του θρυλικού Εουσέμπιο!

Ο διεθνής Έλληνας φορ, Βαγγέλης Παυλίδης, κινείται μεθοδικά προς τα μπρος στην ποδοσφαιρική του καριέρα, ιδίως από όταν μετακόμισε στην Ολλανδία και το επόμενο βήμα δεν είναι μακριά. Ο 27χρονος επιθετικός πέτυχε το μοναδικό γκολ που έκρινε την αναμέτρηση με τη Φαμαλικάο υπέρ της Μπενφίκα και ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ του Εουσέμπιο από το 1965 με 43 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος.

Μάλιστα θα έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει τον “Μαύρο πάνθηρα” αν σκοράρει στην εκτός έδρας αναμέτρηση των Λουζιτανών με την Μπράγκα για την Primeira Liga. Με αυτή την επίδοση είναι λογικό να έχει προκαλέσει “ντόρο” αναφορικά με το μέλλον του και το καλοκαίρι δεδομένα θα υπάρξουν εξελίξεις.

Βασιλιάς του “Ντα Λουζ” ή απόλυτη εκτόξευση

Ο ένας δρόμος του Βαγγέλη Παυλίδη είναι να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Μπενφίκα με γενναία αύξηση των αποδοχών του. Οι αετοί της Λισαβόνας για να τον διατηρήσουν στις τάξεις τους θα του προσφέρουν το μεγαλύτερο (σε απολαβές συμβόλαιο). Αυτή τη στιγμή το “ταβάνι” της Μπενφίκα είναι στα 3.5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και ο Παυλίδης θα το υπερβεί.

Αν σημειωθεί αυτή η εξέλιξη ο Παυλίδης θα έχει κατορθώσει κάτι πολύ σημαντικό, καθώς ιστορικά το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Μπενφίκα έχει ο Νικολάς Οταμέντι που λαμβάνει ετησίως τέσσερα εκατομμύρια ευρώ. Εκεί αναμένεται να κυμανθούν και οι απολαβές του Βαγγέλη Παυλίδη.

Υπενθυμίζεται ότι το παρών συμβόλαιό του έχει ισχύ μέχρι και το καλοκαίρι του 2029 και συνολικά είχε συμφωνήσει να εισπράξει 11.5 εκατομμύρια ευρώ ενώ έχει προβλεφθεί και ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, η μεγαλύτερη που έχει συμφωνηθεί για Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Ο δεύτερος δρόμος είναι να πάει στην επόμενη πίστα της καριέρας του και να πάρει μια μεταγραφή σε ένα κλαμπ που ανήκει στην ευρωπαϊκή ελίτ. Ήδη σημειώνεται κινητικότητα γύρω από το όνομά του ωστόσο είναι νωρίς να πούμε για την τιμή που θα μπορούσε η Μπενφίκα να συναινέσει στην παραχώρησή του.

Ο ίδιος το σκέφτεται θετικά, χωρίς φυσικά να αμελεί τις υποχρεώσεις του με την Μπενφίκα κι αν προκύψει κάτι που θα ωφελήσει και εκείνον αλλά και την Μπενφίκα ο ίδιος θα το αποδεχθεί και κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Δεδομένα πάντως είναι ένα όνομα που θα μας απασχολήσει το καλοκαίρι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



