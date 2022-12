Ο Πελέ αποχαιρετά τους δικούς του ανθρώπους – Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του

Η κατάσταση της υγείας του Πελέ επιδεινώθηκε τις τελευταίες ώρες, κάτι που επιβεβαίωσαν με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέλη της οικογένειας του Βραζιλιάνου θρύλου.

Το νοσοκομείο πάντως στο οποίο νοσηλεύεται εδώ και αρκετές μέρες ο Πελέ, δεν έχει προβεί σήμερα σε κάποια επίσημη ανακοίνωση, για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα πάντως με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Πελέ αποχαιρετά τους δικούς του ανθρώπους καθώς η κατάσταση του είναι πολύ σοβαρή, κάτι που μεταδίδουν πλέον και τα περισσότερα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης.

Pele says goodbye to family and friends from the hospital bed. Football legend, Pele is slowly losing the battle against Cancer, family says 'his condition is worsening even further'. 😢🙏💔 pic.twitter.com/IvIQJ8zuXd

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) December 26, 2022