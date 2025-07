Στη Βόρεια Κορέα ο Σεργκέι Λαβρόφ για επίσημη επίσκεψη

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έφτασε σήμερα στη Βόρεια Κορέα, σε επίσημη επίσκεψη στη χώρα, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, καθώς Μόσχα και Πιονγκγιάνγκ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη συνεργασία τους, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής.

Ο Λαβρόφ έφτασε στο Ουονσάν, στις ακτές της Θάλασσας της Ιαπωνίας, όπου εγκαινιάστηκε μια τουριστική ζώνη από τις βορειοκορεατικές αρχές στα τέλη Ιουνίου, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία TASS και Ria Novosti. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας είναι προγραμματισμένο να έχει συνομιλίες με την Βορειοκορεάτισσα ομόλογό του, Τσόε Σον Χούι.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has arrived in North Korea for a working visit, a TASS correspondent reports:https://t.co/pA06DB4Fgy pic.twitter.com/xW137jFJox

— TASS (@tassagency_en) July 11, 2025