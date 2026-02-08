Ο Πέλοπας έκοψε βασιλόπιτα, βράβευσε τους κορυφαίους του 2025 – Φωτογραφίες

Ο Πέλοπας έκοψε απόψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του σε μια όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

08 Φεβ. 2026 21:46
Pelop News

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε σήμερα ο Πέλοπας στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, σε μια «οικογενειακή» γιορτή με βραβεύσεις των κορυφαίων του 2025. Συγκεκριμένα, τιμήθηκαν οι εξής αθλητές:
ΣΤΙΒΟΣ: Μυρτώ Βαλαχά (την απονομή έκανε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος), Γιάννης Γιαννακόπουλος (την απονομή έκανε ο πρόεδρος του ΣΜΑΧ Φειδιππίδης Αντώνης Κατσίκης), Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (την απονομή έκανε η project manager του Patras Half Marathon Μάγδα Οικονόμου), Νίκος Μπιλιανός (την απονομή έκανε ο βετεράνος πρωταθλητής Γιάννης Νικολόπουλος), Ανθή Αγγελάτου (την απονομή έκανε ο π. Δημήτριος Μπιλιανός). Στα ομαδικά τιμήθηκαν επίσης από την «ψυχή» του Πέλοπα Γιώργο Μιχαλόπουλο οι Γιώργος Ζαρκαδάκης, Ηλιάνα Βαλαχά, Νικολία Πολυδωροπούλου, Καλλιόπη Πλατανίτη, Ζωή και Χρυσούλα Μουστάκα. Φυσικά βραβεύθηκε η προπονήτρια Ολυμπία Λυμπεράτου.

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: Κατερίνα Νικηφόρου, Ελένη Πασσά, Στέλλα Δεδάκη (την τριπλή απονομή έκανε ο επικεφαλής του τμήματος μπέιζμπολ του Πέλοπα Αγγελος Κάνιστρας), Βασιλική-Μαρία Μιχαλοπούλου, Κλαίρη-Μαρία Ντρέτσα, Σοφία Χριστοδουλάκη (την απονομή έκανε η παλιά πρωταθλήτρια του Μαραθωνίου Παναγιώτα Νικολακοπούλου). Φυσικά τιμήθηκε και προπονητής του τμήματος Γιώργος Τρυπαναγνωστόπουλος.
Επίσης, τιμήθηκαν για την προσφορά τους οι δημοσιογράφοι Τάσσος Σταθόπουλος, Σταύρος Παναγόπουλος και Κώστας Λαμπρόπουλος (την απονομή έκανε ο πρόεδρος του Πέλοπα Γιώργος Καούρης) και οι μαθητές που πέτυχαν σε Πανεπιστημιακές σχολές, Μυρτώ Βαλαχά, Νικολία Πολυδωροπούλου, Αγγελική Αγγελάτου και Ελένη Μπιλιανού (την απονομή έκανε η προπονήτρια Ολυμπία Λυμπεράτου).

Την κοπή της βασιλόπιτας ευλόγησε ο π. Δημήτριος Μπιλιανός, προϊστάμενος της ενορίας του Αγίου Χαραλάμπους Τσουκαλεϊκων, ενώ εντυπωσίασαν τα βιντεάκια που είχαν ετοιμάσει οι άνθρωποι του Πέλοπα και τα οποία προβλήθηκαν στην αρχή και στο τέλος της εκδήλωσης. Ο πρόεδρος του Πέλοπα Γιώργος Καούρης συνεχάρη αθλητές και προπονητές για τις επιτυχίες τους στη διάρκεια του 2025, ευχαρίστησε τους γονείς, τους χορηγούς κι όσους στηρίζουν την προσπάθεια κι αναφέρθηκε στους στόχους του 2026, με πρώτο σταθμό τον Patras Half Marathon στις 29 Μαρτίου.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:

