Ο Περικλής Αλιώπης έρχεται με την «Ελπίδα» – Κυκλοφορεί στις 6 Μαΐου το single «Espoir»

«Doctor Strange» και ο «Χειροπαλαιστής» στον Δημοτικό Κινηματογράφο Αιγίου

Mε «Doctor Strange in the multiverse of madness» και δωρεάν προβολή από την Κινηματογραφική Λέσχη συνεχίζει το πρόγραμμα του ο «Απόλλωνας».