Ο πολιτευτής της «Νίκης» Αθανάσιος Τσόκας στην «ομάδα σοφών» της Μαρίας Καρυστιανού για το υπό ίδρυση κόμμα της

Την ένταξή του στην «ομάδα σοφών» που συγκροτεί η Μαρία Καρυστιανού για τη διαμόρφωση του προγράμματος του υπό ίδρυση κόμματός της ανακοίνωσε μέσω Facebook ο καθηγητής μαθηματικών Αθανάσιος Τσόκας, ο οποίος είχε υπάρξει υποψήφιος βουλευτής της Νίκης στην Εύβοια το 2023.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Τσόκας δήλωσε ότι «έχει τη χαρά» να συμμετέχει στη διαμόρφωση του προγράμματος του νέου πολιτικού φορέα, χαρακτηρίζοντάς τον «κίνημα πολιτών». Παράλληλα, σε ιδιαίτερα έντονο τόνο, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Μαρία Καρυστιανού θα αναδειχθεί πρωθυπουργός στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και θα είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας, υποστηρίζοντας ότι θα κυβερνήσει «μαζί με τον λαό» μέσω συχνών διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης.

Αναρτήσεις με ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα

Σε προηγούμενες δημοσιεύσεις του, ο κ. Τσόκας είχε μιλήσει για ένα «καποδιστριακό άρωμα» που, όπως υποστήριξε, θα «αναγεννήσει την Ελλάδα και τον Ελληνισμό», ενώ είχε παρουσιάσει και «μανιφέστο» με τους λόγους για τους οποίους στηρίζει την πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού.

Παράλληλα, στις αρχές Ιανουαρίου, υποστήριζε ότι με «μαθηματικούς υπολογισμούς» η Καρυστιανού αποτελεί «φαβορί για την πρωθυπουργία», ενώ είχε εκφράσει και την αντίθεσή του στον Προσωπικό Αριθμό, διατυπώνοντας ισχυρισμούς περί παρακολούθησης και ελέγχου των πολιτών μέσω ψηφιακών ταυτοτήτων.

Πολιτικές αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση

Η ανακοίνωση της συμμετοχής του στην ομάδα διαμόρφωσης του προγράμματος του υπό ίδρυση κόμματος αναμένεται να πυροδοτήσει περαιτέρω πολιτική συζήτηση, καθώς η πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον δημόσιο διάλογο, ιδίως μετά τις τοποθετήσεις της για κοινωνικά και θεσμικά ζητήματα.

