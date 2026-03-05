Ο ΠΟΥ κρούει κώδωνα για έλλειψη νοσηλευτών – Η θέση της Ελλάδας

05 Μαρ. 2026 10:51
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την οξύτατη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο «ωρολογιακή βόμβα» που απειλεί την ασφάλεια των ασθενών, την ποιότητα φροντίδας και τη βιωσιμότητα των νοσοκομείων.

Στο πρώτο ενημερωτικό κείμενο πολιτικής του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης του ΠΟΥ επισημαίνεται ότι η ανεπαρκής στελέχωση επιβαρύνει σοβαρά τόσο τους ασθενείς όσο και το ίδιο το προσωπικό, το οποίο αντιμετωπίζει αυξημένη σωματική και ψυχική εξάντληση. Ήδη από το 2022 ο ΠΟΥ είχε προειδοποιήσει για το πρόβλημα, ενώ εκτιμά ότι μέχρι το 2030 η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια μπορεί να αντιμετωπίσει έλλειμμα έως και 1 εκατομμυρίου επαγγελματιών υγείας, με τους νοσηλευτές να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία.

Το πρόβλημα δεν είναι νέο: οι ανάγκες περίθαλψης αυξάνονται διαρκώς, ενώ το διαθέσιμο προσωπικό μειώνεται λόγω εξουθένωσης, πρόωρων αποχωρήσεων και χαμηλής προσέλκυσης νέων στο επάγγελμα. Σχηματίζεται έτσι ένας φαύλος κύκλος: λιγότεροι νοσηλευτές σημαίνουν μεγαλύτερο φόρτο για όσους μένουν, με αποτέλεσμα νέες αποχωρήσεις και περαιτέρω διεύρυνση του ελλείμματος.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Hans Henri P. Kluge, τόνισε ότι η επαρκής στελέχωση με νοσηλευτές δεν είναι «πολυτέλεια», αλλά «επένδυση κρίσιμης σημασίας» για την ασφάλεια των ασθενών και τη λειτουργία των συστημάτων υγείας. Οι νοσηλευτές αποτελούν το 56% του συνόλου του υγειονομικού προσωπικού, και η έλλειψή τους υπονομεύει το σύνολο της περίθαλψης.

Η θέση της Ελλάδας

Σύμφωνα με την έκθεση Health at a Glance: Europe 2024 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ΟΟΣΑ), η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με χαμηλή αναλογία ενεργών νοσηλευτών ανά 1.000 κατοίκους. Ενώ ο μέσος όρος ΕΕ κυμαίνεται στους 8–9 νοσηλευτές/1.000 κατοίκους, στην Ελλάδα ο δείκτης είναι περίπου στο μισό. Το επάγγελμα αποφεύγεται από νέους λόγω χαμηλών αμοιβών (περίπου 800 ευρώ μηνιαίως) και συνθηκών εργασίας που οδηγούν σε εξουθένωση.

Οι 8 άξονες δράσης του ΠΟΥ

Ο Οργανισμός προτείνει οκτώ στοχευμένες πολιτικές κατευθύνσεις για την επίλυση του προβλήματος:

  1. Αναγνώριση της κρισιμότητας των νοσηλευτών για την ασφάλεια ασθενών.
  2. Διαχείριση της πολυπλοκότητας του συστήματος υγείας.
  3. Μακροπρόθεσμη δέσμευση όλων των εμπλεκομένων (κυβερνήσεις, εργοδότες, συνδικάτα, εκπαιδευτικά ιδρύματα).
  4. Αξιοποίηση αξιόπιστων και «έξυπνων» δεδομένων.
  5. Ενίσχυση παρακολούθησης και λογοδοσίας.
  6. Στοχευμένες και ορθολογικές επενδύσεις.
  7. Ποιοτική εκπαίδευση και συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη.
  8. Ενίσχυση της ηγετικής θέσης των νοσηλευτών στη λήψη αποφάσεων.

