Ο πρώην υπουργός Άγγελος Συρίγος στην «Π»: «Ο πόλεμος θα συνεχιστεί, δεν κινδυνεύουμε»

«Ναι, ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Οχι, η Ελλάδα δεν κινδυνεύει». Δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρος και κατηγορηματικός ο Αγγελος Συρίγος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Με την ιδιότητα, άλλωστε, του καθηγητή Διεθνούς Δικαίου κι Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο πρώην υπουργός παρακολουθεί κι αξιολογεί προσεχτικά τα δεδομένα που προκύπτουν καθημερινά στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή.

«Η Ελλάδα έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει», δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο Αγγελος Συρίγος. «Η χώρα μας δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από το να υψώσει ασπίδα προστασίας επάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία. Εκμεταλλευθήκαμε την ευκαιρία που προέκυψε και αποδεικνύουμε στην πράξη ότι είμαστε δύναμη ασφάλειας για την περιοχή, για την Ευρώπη και για ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είχαν προσγειωθεί ποτέ στο παρελθόν ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη στην Κύπρο, εκεί όπου θα επιχειρούν επ΄ αόριστον για την προστασία του νησιού».

Στην ερώτηση που κάναμε στον πολύ έμπειρο στα της γεωπολιτικής, καθηγητή και πολιτικό, για το αν η Ελλάδα έστειλε, ταυτόχρονα, κι ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση -υποννοώντας προφανώς και την Τουρκία- η απάντηση που λάβαμε ήταν καταφατική, με τον Αγγελο Συρίγο να προσθέτει για μια ακόμη φορά ότι «η Ελλάδα είναι παράγοντας σταθερότητας στην πράξη».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τους πιθανούς κινδύνους για τη χώρα μας, ο πρώην υπουργός ήταν απόλυτος, χρησιμοποιώντας, μάλιστα, κι έναν έξυπνο λογισμό: «Δεν κινδυνεύουμε. Εσείς αν είχατε μπροστά σας ένα πελώριο τραπέζι με μεζεδάκια, γιατί να φάτε τα μεζεδάκια που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του τραπεζιού και να μη φάτε αυτά που είναι ακριβώς μπροστά σας;» (σ. ενοοώντας προφανώς το Ιράν και ως… μεζεδάκια τις γειτονικές του χώρες).

Προβλέψεις από αντιστράτηγο ΕΑ και γεωπολιτικό αναλυτή: Το χάος του Ιράκ, η Βυζαντινή τακτική και ο Βενιζέλος

«Το ιρανικό καθεστώς παραμένει ανθεκτικό παρά τις απώλειες στην ηγεσία του. Ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης είναι σοβαρός». Αυτό δήλωσε χθες στον Peloponnisos FM 103,9 ο πατρινός αντιστράτηγος εα Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, ο οποίος ανέλυσε τους στόχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε σχέση με το Ιράν.

«Η μόνη βεβαιότητα που θα μπορούσαμε να εκφράσουμε για έναν πόλεμο είναι η απρόβλεπτη φύση του», τόνισε ο Κ. Λουκόπουλος και πρόσθεσε τα εξής: «Πρόκειται για έναν πόλεμο υπομονής, αντοχής κι εξάντλησης. Η ισορροπία δυνάμεων είναι συντριπτική υπέρ των Ισραηλινο-Αμερικανών, αλλά η ισορροπία αποφασιστικότητας είναι υπέρ του Ιράν.

Παραμένουν ασαφείς οι πολιτικοί στόχοι του πολέμου, δεν είναι καθόλου σίγουρη μια παλινόρθωση του γιού του Σάχη, του Ρεζά Παχλαβί ή η στήριξη στη Μαριάμ Ρατζαβί ή αν θα προκριθεί ο Αλί Λαριτζανί.

Επίσης δεν διαφαίνεται μια στρατηγική εξόδου-exit strategy από την πολεμική αντιπαράθεση, ενώ διακρίνουμε και αναλογίες με τον πόλεμο του Μπους του νεότερου στη Μέση Ανατολή, με το μεταπολεμικό χάος στο Ιράκ.

Το ότι το Ιράν είναι ένα βάρβαρο καθεστώς, δεν νομιμοποιεί κανέναν να κάνει αυτά που κάνει. Και οι αεροπορικές επιδρομές από μόνες τους δεν επαρκούν. Επίσης, το αντίκτυπο στην παγκόμια οικονομία θα είναι τεράστιο».

Από την άλλη πλευρά, ο γεωπολιτικός αναλυτής Αλέξανδρος Ιτιμούδης στάθηκε στη θέση της Ελλάδας σε όλα αυτά: «Το τετελεσμένο που δημιούργησε η χώρα μας θυμίζει Βυζαντινή στρατηγική: Χρήση άλλων προκειμένου να απορροφήσουν κι εκείνοι ένα μέρος της κρίσης».

Η ανάλυση του Αλ. Ιτιμούδη αναφέρει τα εξής: «Η Ελλάδα προκάλεσε το τετελεσμένο να στείλει φρεγάτες και αερομαχητικά στην Κύπρο και να τοποθετήσει Patriot στην Κάρπαθο, αναγκάζοντας Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία να στείλουν πλοία στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα αδράττει την ευκαιρία και μεταφέρει Patriot και στη βόρεια Ελλάδα μετά από αίτημα της Βουλγαρίας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος προ βαλκανικών πολέμων είχε κάνει κίνηση-ματ, παίρνοντας με το μέρος του τότε την εχθρική Βουλγαρία. Επιτέλους για πρώτη φορά οι κινήσεις μας είναι στο πνεύμα που πρέπει.

Οι καταστάσεις είναι ζόρικες, αλλά -ας μου επιτραπεί η έκφραση- παίζουμε για την ώρα προσεκτική μπάλα».

116 ΠΜ-117 ΠΜ: Παραμένουν σε επαγρύπνηση

Σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο βρίσκονται και οι δύο πτέρυγες μάχης της Δυτική Ελλάδας, η 117 ΠΜ στην Ανδραβίδα και η 116 ΠΜ στον Αραξο. Θυμίζουμε ότι η αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, στην οποία επιχειρεί η μοίρα 338 με τα αεροσκάφη τύπου Phantom F-4, αναβαθμίζεται τα επόμενα χρόνια με την έλευση των F-35, ενώ στην αεροπορική βάση του Αράξου και στις ιστορικές πολεμικές μοίρες 335 και 336, επιχειρούν ήδη τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη F-16 block 52 plus, τα οποία δίνουν πλεονέκτημα στα ελληνικά φτερά.

Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου: «Σε επιφυλακή η Αστυνομία»

Η Κύπρια Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου ζούσε πριν από μερικά χρόνια στην Πάτρα, όταν έπαιζε χάντμπολ στη γυναικεία ομάδα της Ορμής.

Πλέον, έχει επιστρέψει στη Μεγαλόνησο, εκεί όπου πέρα από τον αθλητισμό, εργάζεται ως αστυνομικός.

«Προς το παρόν τα πράγματα είναι υπό έλεγχο. Στη δουλειά μου είμαστε όλοι σε επιφυλακή για παν ενδεχόμενο» ανέφερε η Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου από την πόλη της Λάρνακας.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην ευχαριστήσει την Ελλάδα για τη στήριξη.

Λητώ Έλληνα: «Ολα καλά κάτω»

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις μιας ακόμη πρώην παίκτριας της γυναικείας ομάδας χάντμπολ της Ορμής, της Λητούς Ελληνα, η οποία, από τη Λάρνακα όπου ζει, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας προς όλους τους Πατρινούς, καθησυχάζοντάς τους ταυτόχρονα για τον βαθμό επικινδυνότητας της κατάστασης.

«Ολα καλά κάτω, ήσυχα», ήταν η χαρακτηριστική της τοποθέτηση, η οποία συνοδεύτηκε από ένα μεγάλο «ευχαριστώ» προς τους Ελλαδίτες για τη στήριξη στην επίθεση που δέχθηκε η Μεγαλόνησος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



