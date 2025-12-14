Ο Προμηθέας 2014 είχε ενέργεια, «πάτησε» τη Νέα Κηφισιά – Βίντεο /δηλώσεις/φωτογραφίες

Ο Προμηθέας 2014 τα είχε όλα στο παιχνίδι με τη Νέα Κηφισιά. Δύναμη, αποφασιστικότητα, ενέργεια, ευστοχία. Αυτά ήταν τα «κλειδιά» για να φτάσει στην πολύ σημαντική νίκη στο «Promitheas Park» με σκορ 89-73 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου της National League 1.

Διαιτητές: Σπ. Σπυρόπουλος-Τσουρή-Ν. Παπαδόπουλος. Τα 10λεπτα: 19-20, 40-35 (ημ.), 67-54, 89-73.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Ντάγιος): Σοϊλεμετζίδης 5 (1), Σταμούλος 7 (1), Δενδής 6 (2), Καπετάκης 24 (4), Ράλλης 3 (1), Αλεξανδρόπουλος 2, Σκληρός, Πούλος 7 (1), Βιτωράκης, Πρέκας 18 (3), Κομνιανίδης 13 (1), Κιόσιας 4

ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ (Καρατζάς): Χαϊκάλης 7 (1), Μάντσιτς, Γρύλλης 7, Σπυρόγλου 4, Κάπρης 3 (1), Παπανικολάου 12 (2), Κόντος 6, Παπανικολάου 5 (1), Ζηρός 11 (3), Μαραγκουδάκης 18 (1).

«Το παιχνίδι κρίθηκε στην ενέργεια που έβγαλε η ομάδα στο γ΄ 10λεπτο και ειδικά στην άμυνα», δήλωσε ο προπονητής του Προμηθέα 2014 Γιάννης Ντάγιος αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης και πρόσθεσε τα εξής: «Ξεκινάμε την προετοιμασία από αύριο για το παιχνίδι της Παρασκευής με τον Εσπερο Λαμίας».

Να σημειωθεί ότι την αναμέτρηση παρακολούθησαν και ο Κούρο Σεγκούρα, ο Μάριος Μπατής και οι περισσότεροι παίκτες της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του Προμηθέα.

Δείτε το παιχνίδι σε βίντεο:

