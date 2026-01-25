Ο Προμηθέας 2014 νίκη με 100άρα και ανεβαίνει με ορμή! – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Αστραψαν και βρόντηξαν οι πιτσιρικάδες του Προμηθέα 2014 στο παιχνίδι με τον Εθνικό Λιβαδειάς για τη 16η αγωνιστική του Β΄ Ομίλου στη National League 1, επικρατώντας με το ευρύ 107-93.

Ο Γρηγόρης Πρέκας άγγιξε την 30άρα, ενώ και οι άλλοι παίκτες του Γιάννη Ντάγιου ήταν απολαυστικοί. «Για άλλη μια φορά θα πω συγχαρητήρια στους παίκτες μας», σχολίασε ο κόουτς του Προμηθέα 2014 και πρόσθεσε τα εξής: «Δεν έχουμε χρόνο να πανηγυρίσουμε την νίκη γιατί την Τετάρτη έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με το Παγκράτι. Θα μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας. Καλή συνέχεια στην ομάδα του Εθνικού Λιβαδειάς.

Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Καλογριάς-Βελέντζας. Τα 10λεπτα: 26-25, 61-50 (ημ.), 82-74, 107-93.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Ντάγιος): Σοϊλεμετζίδης 4 (1), Οικονομίδης, Σταμούλος 10 (2), Δενδής 10 (2), Ράλλης 7 (1), Αλεξανδρόπουλος 3 (1), Σκληρός 2, Μέγγος, Πούλος 6, Πρέκας 27 (4), Κομνιανίδης 19, Κιόσια 19 (1).

ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. (Μπάρτζος): Μόλες, Βουδούρης 3, Κυρίτσης 20 (2), Αμβράζης 2, Καρακατσάνης 16 (1), Tόλα 11, Μολφέτας 22 (4), Βασιλόπουλος 5 (1), Αναστασόπουλος 3 (1), Ζαρκαδούλας 11 (3).

Η βαθμολογία

1) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 29 1114-961 153

2) Απόλλων Πάτρας 25 1181-1098 83

3) Προμηθέας Πάτρας 23 1212-1113 99

4) ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου Πάτρας 23 1116-1073 43

5) Εθνικός Λιβαδειάς 23 1205-1192 13

6) Ηλυσιακός 22 1077-1033 44

7) Παγκράτι 22 985-948 37

8) Πανελευσινιακός 22 1078-1065 13

9) Σαρωνίδα 21 1150-1211 -61

10) Ιόνιος 20 1121-1194 -73

11) ΑΕΝ Κηφισιάς 19 931-958 -27

12) Έσπερος Λαμίας 17 921-1044 -123

13) Έσπερος Καλλιθέας 16 1042-1243 -201

* Ηλυσιακός, Εσπερος Λαμίας και Πανελευσινιακός έκαναν το ρεπό τους

** Προμηθέας Πάτρας και Παγκράτι έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

***Η ΑΕΝ Κηφισιάς αποχώρησε από το πρωτάθλημα.

