Ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε κόντρα στον Άρη

Με 96-80 ηττήθηκε ο Προμηθέας στο Αλεξάνδρειο από τον Άρη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Νουά με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Άντζουσιτς να πραγματοποιεί εξαιρετικό ντεμπούτο με 12 πόντους, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ. Οι Θεσσαλονικείς είχαν συνολικά επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων! Για τους Πατρινούς, ο Γκρέι ολοκλήρωσε το παιχνίδι με πόντους και ο Μακιούρα με 17.

Ο αγώνας

Με 5-0 ξεκίνησε ο Άρης Betsson, με τον Καραγιαννίδη να σκοράρει τους πρώτους πόντους του Προμηθέα (5-2). Ο Φόρεστερ σκόραρε για το 7-2, ενώ οι φιλοξενούμενοι, μετά από δύο συνεχόμενα σερί τρίποντα των Μακιούρα και Γκρέι, πέρασαν μπροστά στο σκορ (7-8). Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι απάντησαν με ένα 7-0 σερί, με τους Τζόουνς, Χάρελ και Φόρεστερ να διαμοφώνουν το 14-8, ενώ οι Πατρινοί κατάφεραν να πλησιάσουν στους 4, με τον Μακιούρα να σκοράρει για το 14-10. Οι Θεσσαλονικείς ήταν μπροστά στο σκορ, όμως οι Πατρινοί άσκησαν αρκετή πίεση στα τελευταί λεπτά, υποχρεώνοντας τον αντίπαλο σε λάθη, με την πρώτο δεκάλεπτο να λήγει ισόπαλο (22-22).

Αρκετές εναλλαγές σκορ υπήρξε στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ (27-27). Στα μέσα του δεκαλέπτου, ο Άρης Betsson πήρε αέρα πέντε πόντων, αναγκάζωντας τον Γιώργο Λιμνιάτη να πάρει time-out (31-27). Μετά τη διακοπή, τα πράγμα δεν πήγαν καλά για τον Προμηθέα, με τους γηπεδούχουν να χτίζουν διψήφια διαφορά, με τον Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ να βρίσκει πόντους από την περιφέρεια (38-27). Οι παίκτες του Μίλιτσιτς επέβαλαν τον δικό τους ρυθμό, με τον αντίπαλο να καταγράφει 7 λάθη στο δεύτερο δεκάλεπτο, ολοκληρώνοντας το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 10 πόντων (47-37).

Αρκετά δυναμικά ξεκίνησε το δεύτερο μέρος ο Προμηθέας, πετυχαίνοντας τρία γρήγορα σερί τρίποντα των Γκρέι, Μακιούρα και Μπαζίνα για το 49-46. Οι Πατρινοί κατάφεραν να πλησιπάσουν στο καλάθι, όμως ο Άρης Betsson έβγαλε άμεση αντίδραση, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +10, μετά από μακρινά σουτ του Χαρέλ (59-49). Η ομάδα του Λιμνιάτη δεν μπόρεσε να περάσει μπροστά, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν λύσεις από την περιφέρεια, ξεφεύγοντας με 18 πόντους.

Ένα 4-0 έκανε ο Προμηθέας στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, με τον Μίλιτσιτς να μη χάνει χρόνο και να καλεί time-out (73-59). Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μαζέψουν τη διαφορά, αλλά δεν τα κατάφεραν, με τον Άρη Betsson να ανεβάζει ρυθμούς στην επίθεση και να παίρνει την τρίτη του νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 47-37, 73-55, 96-80

