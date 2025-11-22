Ο Απόλλων συνεχίζει το επιτυχημένο σερί και ανεβαίνει! ΦΩΤΟ

Νίκησε με περίπατο 88-60 τον Έσπερο Καλλιθέας

Ο Απόλλων συνεχίζει το επιτυχημένο σερί και ανεβαίνει! ΦΩΤΟ
22 Νοέ. 2025 18:58
Pelop News

Σε περίπατο μετέτρεψε ο Απόλλων το παιχνίδι με τον Έσπερο Καλλιθέας για την 8η αγωνιστική της National League1 επικρατώντας 88-60.

Διαιτητές: Κάννης-Τσακιράκη-Μιχέλη

τα 10λεπτα: 26-19, 47-34, 66-51, 88-60

ΑΠΟΛΛΩΝ (Τζαμάκος): Καλύβας 4, Μπράντλει 21 (4), Χείλαρης 13 (2), Τζουανόπουλος , Παπαφωτίου 12 (2), Βαλκανάς 2, Μανάκας 9, Αθανασόπουλος 11 (2), Κωττάς 6, Πίτερ 10 (2)

ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Χούμπαυλης): Νταμιάν 4, Βασιλάκος 1, Περπινιάς , Μωραΐτης 7 (1), Αδαμόπουλος 4, Μαραθωνίτης 2, Κολιός 9 (1), Γκιουλέας 2, Βεργίνης 13 (1), Ρεπάνης 2, Κασιουμής 10, Κουρτάλης 6 (1)

Ο Απόλλων συνεχίζει το επιτυχημένο σερί και ανεβαίνει! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων συνεχίζει το επιτυχημένο σερί και ανεβαίνει! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων συνεχίζει το επιτυχημένο σερί και ανεβαίνει! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων συνεχίζει το επιτυχημένο σερί και ανεβαίνει! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων συνεχίζει το επιτυχημένο σερί και ανεβαίνει! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων συνεχίζει το επιτυχημένο σερί και ανεβαίνει! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων συνεχίζει το επιτυχημένο σερί και ανεβαίνει! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων συνεχίζει το επιτυχημένο σερί και ανεβαίνει! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων συνεχίζει το επιτυχημένο σερί και ανεβαίνει! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων συνεχίζει το επιτυχημένο σερί και ανεβαίνει! ΦΩΤΟ Ο Απόλλων συνεχίζει το επιτυχημένο σερί και ανεβαίνει! ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31
21:25 Ηττα εντός προγράμματος για τον Ερμή Πατρών
21:19 Δυτική Ελλάδα: Κατολισθήσεις, πλημμύρες, δρόμοι που μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους και ποτάμια! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Ο Τραμπ αλλάζει τα δεδομένα: «Δεν είναι αυτή η τελική μου πρόταση για την Ουκρανία», ΒΙΝΤΕΟ
20:48 Ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε κόντρα στον Άρη
20:37 Το τρένο σταμάτησε στον Ασπρόπυργο! Τεχνικό το πρόβλημα σύμφωνα με τη Hellenic Train
20:19 Πάτρα: Δυνατό μήνυμα από τους αγρότες που δεν καταλαβαίνουν από τη καταρρακτώδη βροχή! ΦΩΤΟ
20:18 Λεμπέσης: «Ήμασταν καλύτεροι σήμερα, θα έρθει η στιγμή που θα κερδίζουμε»
20:07 Υπερτρόφιμο, αλλά «παρεξηγημένο», τι ισχύει για το τυρί, από το τσένταρ στη φέτα!
19:54 Ο ΝΟΠ προηγήθηκε με 13-10, αλλά με έχασε με … σκριν από την διαιτησία
19:46 Κάθε τσιγάρο μετράει: Το ένα, την ημέρα, βλάπτει για ένα και τα 5 για 5!
19:36 Η άνοια και η άσκηση σε μέση και τρίτη ηλικία, τα
19:25 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου πάλεψε για το μεγάλο κόλπο κόντρα στον πρωτοπόρο Κρόνο
19:15 Φωτιά και πτώση άνδρα από μπαλκόνι! Υπέκυψε στα τραύματα του χάνοντας τη ζωή του
19:04 Οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση σε Ζελένσκι: «Αν δεν δεχθείς αυτή τη συμφωνία, η επόμενη θα είναι χειρότερη»!
18:58 Ο Απόλλων συνεχίζει το επιτυχημένο σερί και ανεβαίνει! ΦΩΤΟ
18:43 Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι οδηγοί στο δυστύχημα με θύμα την 72χρονη
18:38 Ο Κώστας Ρηγόπουλος και… το δεύτερο σπίτι του
18:31 «Ζούσα με κακοποιητή 30 χρόνια, Ίσως να είχα εμπάθεια στο παιδάκι, αλλά με θώπευσε» λέει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή
18:27 Ο Προμηθέας πρώτη νίκη στο Gen A Stars U16
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ