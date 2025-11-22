Ο Απόλλων συνεχίζει το επιτυχημένο σερί και ανεβαίνει! ΦΩΤΟ

Σε περίπατο μετέτρεψε ο Απόλλων το παιχνίδι με τον Έσπερο Καλλιθέας για την 8η αγωνιστική της National League1 επικρατώντας 88-60.

Διαιτητές: Κάννης-Τσακιράκη-Μιχέλη

τα 10λεπτα: 26-19, 47-34, 66-51, 88-60

ΑΠΟΛΛΩΝ (Τζαμάκος): Καλύβας 4, Μπράντλει 21 (4), Χείλαρης 13 (2), Τζουανόπουλος , Παπαφωτίου 12 (2), Βαλκανάς 2, Μανάκας 9, Αθανασόπουλος 11 (2), Κωττάς 6, Πίτερ 10 (2)

ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Χούμπαυλης): Νταμιάν 4, Βασιλάκος 1, Περπινιάς , Μωραΐτης 7 (1), Αδαμόπουλος 4, Μαραθωνίτης 2, Κολιός 9 (1), Γκιουλέας 2, Βεργίνης 13 (1), Ρεπάνης 2, Κασιουμής 10, Κουρτάλης 6 (1)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



