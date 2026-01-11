Ο Προμηθέας έχασε στο Μαρούσι, έρχονται διορθωτικές κινήσεις – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Ο Προμηθέας Βίκος Cola δεν τα κατάφερε στο Μαρούσι, καθώς έχασε από την εκεί ομάδα με σκορ 96-78. Η ομάδα του Κούρο Σεγκούρα δεν είχε το αντίδοτο για τον Μαξίμ Σαλάς, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 30 πόντους και 4 τρίποντα.

Ο Προμηθέας αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Πόλι Πόλιπακ και Λέιτον Χάμοντς (ένιωσε ένα τράβηγμα στο ζέσταμα και δεν χρησιμοποιήθηκε), αλλά και τον Τζέι Πι Μακούρα, ο οποίος θα αποτελέσει παρελθόν, καθώς υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα. Παράλληλα, ο Κλοντέλ Χάρις έπαιξε με πυρετό, ενώ ο Αντώνης Καραγιαννίδης τραυματίστηκε στη διάρκεια του αγώνα!

Για την ομάδα του Κούρο Σεγκούρα ξεχώρισε ο Κένταλ Κόουλμαν, ο οποίος είχε 22 πόντους (5/5 ελεύθερες βολές, 7/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα) και 16 ριμπάουντ σε ένα πολύ μεγάλο νταμπλ-νταμπλ. Το επί μέρους σκορ 25-12 της τελευταίας περιόδου έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στους «Προμηθείς», οι οποίοι αναμένεται να ενισχυθούν τα επόμενα 24ωρα σε μεταγραφικό επίπεδο στις θέσεις «3» και πιθανότατα «5».

«Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, παρά την κόπωση από τα συνεχόμενα παιχνίδια και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε τις τελευταίες ημέρες. Πάντως κάναμε προσπάθεια, αλλά δυστυχώς ξεμείναμε από δυνάμεις», δήλωσε ο Κούρο Σεγκούρα αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης. «Είναι μια σημαντική νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, με ποιοτικό και ανταγωνιστικό ρόστερ που χτίστηκε από τον κόουτς Λιμνιάτη», ήταν το σχόλιο του προπονητή του Αμαρουσίου Ηλία Παπαθεοδώρου, με τον έμπειρο κόουτς να προσθέτει ότι «αυτή η νίκη σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για εμάς».

Διαιτητές: Παπαπέτρου-Ζακεστίδης-Χατζημπαλίδης. Τα 10λεπτα: 20-21, 47-44 (ημ.), 71-66, 96-78.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Πάπας (5 ασίστ), Μέικον 14 (6 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Σάλας 30 (10/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 7, Γουίλιαμς 5 (4 ριμπάουντ), Χατζηδάκης, Κινγκ 12 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κουζέλογλου 5, Περάντες 10 (1/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα), ΝτεΣόουζα 13 (6/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Γιαννόπουλος.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις, Κόουλμαν 22 (7/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/5 βολές, 16 ριμπάουντ), Πλώτας 10 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπαζίνας, Μακ Κάλουμ 16 (4/7 δίποντα, 7 ασίστ), Λάγιος 2, Καραγιαννίδης 4 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκρέι 21 (7/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Σταυρακόπουλος 3 (5 ριμπάουντ).

Τα ομαδικά στατιστικά:

ΜΑΡΟΥΣΙ: 15/20 ελεύθερες βολές, 27/39 δίποντα, 9/27 τρίποντα, 38 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 9 επιθετικά), 23 ασίστ, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 16 λάθη, 27 φάουλ.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: 19/27 ελεύθερες βολές, 22/44 δίποντα, 5/22 τρίποντα, 35 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 12 επιθετικά), 17 ασίστ, 9 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 13 λάθη, 20 φάουλ.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν την αναμέτρηση ανταλλάσσοντας καλάθια για τα πρώτα επτά λεπτά και το Μαρούσι να έχει ισχνό προβάδισμα με 15-14. Οι φιλοξενούμενοι σε εκείνο το σημείο έτρεξαν σερί 7-0 για το 15-21, όμως το Μαρούσι απάντησε κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 20-21.

Το σερί των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο φτάνοντας συνολικά το 15-0 με το σκορ να διαμορφώνεται στο 30-21, ενώ στο 15′ οι παίκτες του Παπαθεοδώρου έφτασαν και το +10 (38-28). Ο Προμηθέας όμως αντέδρασε πριν την ανάπαυλα με τον ΜακΚάλουμ να πετυχαίνει το τελευταίο καλάθι του πρώτου μέρους για το 47-44.

Οι ομάδες επέστρεψαν από τα αποδυτήρια αποφασισμένες να δώσουν μία πραγματική μάχη. Η σημασία της αποψινής αναμέτρησης είναι τέτοια για τις δύο ομάδες, που το παιχνίδι πήρε μία άγρια ομορφιά. Το Μαρούσι κατάφερε με πιο καθαρό μυαλό να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του, να παραμείνει μπροστά και να αυξήσει τη διαφορά, ξεκινώντας την τελευταία περίοδο στο +5 (71-66).

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με το Μαρούσι να τρέχει επιμέρους 11-4 στα πρώτα πέντε λεπτά και να προηγείται με 12 πόντους (82-70). Σαλάς και ΝτεΣόουζα στο χρονικό αυτό σημείο έκαναν ότι ήθελαν στη ρακέτα του Προμηθέα και έδωσαν απόσταση ασφαλείας στους γηπεδούχους.

Με τον Μέικον σε εξαιρετικό δημιουργικά βράδυ, το Μαρούσι δεν είχε πρόβλημα να διαχειριστεί τον ρυθμό για το υπόλοιπο της αναμέτρησης φτάνοντας σε μία σπουδαία νίκη.

Δείτε τις δηλώσεις των προπονητών στη συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά το τέλος του αγώνα

