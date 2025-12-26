Ο Προμηθέας φόρεσε γιορτινά και… πάει Περιστέρι για διπλό – Φωτογραφίες

Ο Προμηθέας Βίκος Cola ταξιδεύει στην Αθήνα, εκεί όπου μεθαύριο (16.00) θα αγωνιστεί με το Περιστέρι στην προτελευταία αγωνιστική του α΄ γύρου της Basket League. Οι παίκτες του Κούρο Σεγκούρα πέρασαν τα Χριστούγεννα στο παρκέ, καθώς το βεβαρυμένο πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη δεν επιτρέπει επανάπαυση. Πάντως, το κλίμα στις τάξεις της ομάδας είναι εξαιρετικό, κάτι που αποτυπώνεται και από τις φωτογραφίες που ανέβηκαν στο Διαδίκτυο στις οποίες οι «Προμηθείς» είναι ντυμένοι… γιορτινά χάρη και στη βοήθεια του ΑΙ.

Την αναμέτρηση στο Περιστέρι ορίστηκαν να διευθύνουν η διαιτήτρια Euroleague Βάσω Τσαρούχα (Αττικής), ο διεθνής Μανώλης Τσολάκος (Αττικής) και ο Αργύρης-Σταύρος Αγγελής (Δωδεκανήσου).

Να σημειωθεί ότι κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ (3/1, 18.15). Οι φίλοι του Προμηθέα μπορούν να τα προμηθεύονται είτε ηλεκτρονικά από το ticketmaster.gr, είτε καθημερινές δια ζώσης από το «Promitheas Park» και ώρες 10:00-21:00. Την ημέρα του αγώνα, το εκδοτήριο στο Promitheas Park θα λειτουργεί έως και τις 14:00. Λόγω της Πρωτοχρονιάς, εξαιρούνται από το παραπάνω πρόγραμμα οι ημέρες 24-26 Δεκεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου-2 Ιανουαρίου. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ, ενώ υπάρχουν και μειωμένα εισιτήρια μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, ΑμΕΑ, πολύτεκνους στην τιμή των 15 ευρώ.

