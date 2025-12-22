Ο Προμηθέας γιορτινό τραπέζι με δώρα κι ευχές – Φωτογραφίες

Ο Προμηθέας Βίκος Cola είναι μια μεγάλη «οικογένεια» κι αυτό φαίνεται και στις καλές στιγμές και στις δύσκολες, πόσω μάλλον σε αυτές τις γιορτινές ημέρες που διανύουμε. Ετσι, λοιπόν, η διοίκηση της πατρινής ΚΑΕ έκανε το τραπέζι σε παίκτες και τεχνική ηγεσία σε bar-restaurant της πόλης μας, με το μενού να περιλαμβάνει εκλεκτά εδέσματα και ανταλλαγή δώρων κι ευχών.

Το «παρών» έδωσαν, μάλιστα, και οι οικογένειες των παικτών, με το κλίμα να είναι άκρως γιορτινό και τα χαμόγελα να δίνουν και να παίρνουν. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ προμηθέας Χρήστος Μήλας συνεχάρη τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο για τις τελευταίες επιτυχίες τους σε Ελλάδα κι Ευρώπη και εξέφρασε τη σιγουριά όλων των ανθρώπων του Οργανισμού ότι τα καλύτερα έπονται.

Τις φετινές γιορτές, άλλωστε, οι «Προμηθείς» θα τις περάσουν εν πολλοίς στο παρκέ, καθώς ακολουθούν απανωτές αγωνιστικές υποχρεώσεις σε Basket League (την Κυριακή στο Περιστέρι και στις 3/1 με την ΑΕΚ στην Πάτρα) και BCL (τα Θεοφάνεια αρχίζουν τα play-in με τη Σαλόν με το πρόγραμμα να διαμορφώνεται ως εξής: Τρίτη 6/1 στις 21.00: Σαλόν-Προμηθέας, Πέμπτη 8/1 στις 20.30: Προμηθέας-Σαλόν κι αν χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι θα διεξαχθεί ξανά στη Γαλλία στις 13/1).

Ευχή όλων είναι ο Προμηθέας να συνεχίσει να ανεβαίνει αγωνιστικά, τερματίζοντας όσο πιο ψηλά γίνεται στο τέλος της σεζόν και αποδίδοντας πολύ καλό μπάσκετ, κερδίζοντας έτσι το χειροκρότημα της μπασκετικής Πάτρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



