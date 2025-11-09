Ο Προμηθέας ήταν Ιππότης στη Ρόδο – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Ο Προμηθέας Βίκος Cola απέδρασε από το νησί των Ιπποτών με με ένα τεράστιο διπλό, παίζοντας με ψυχή, μυαλό και αποφασιστικότητα.

09 Νοέ. 2025 18:19
Pelop News

Ενα παλικαρίσιο διπλό – το πρώτο του μάλιστα για φέτος – πέτυχε ο Προμηθέας, καθώς νίκησε στη Ρόδο τον Κολοσσό με 89-81, έχοντας μεγάλους πρωταγωνιστές την τριάδα Γκρέι-Χάμοντς και Μακ Κάλουμ.

Ο προπονητής του Προμηθέα Γιώργος Λιμνιάτης ήταν εμφανώς ανακουφισμένος και χαρούμενος από τη νίκη της ομάδας του: «Το περιμέναμε ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Ο Κολοσσός είναι μια εξαιρετική ομάδα και το έχουν αποδείξει και τα μέχρι τώρα αποτελέσματά του. Αν εξαιρέσουμε 4-5 λεπτά στο α΄ 10λεπτο, θεωρώ ότι στο υπόλοιπο διάστημα του αγώνα δεν χάσαμε ποτέ τη συγκέντρωσή μας. Διαβάσαμε τις αδυναμίες του αντιπάλου, ήμασταν περισσότερο εύστοχοι στο β΄ ημίχρονο και μείναμε συμπαγείς στο αμυντικό μας κομμάτι. Είχαμε επιλέξει διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης για τους περιφερειακούς του Κολοσσού και ακολουθήσαμε το πλάνο μας για κάθε παίκτη όπως ακριβώς είχαμε επισημάνει. Αξίζαμε να κερδίσουμε με βάση την εικόνα μας στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα».

Από την άλλη πλευρά, ο Ρομπ Γκρεϊ, ο οποίος ήτν ασταμάτητος στην επίθεση, δήλωσε τα εξής: «Ο Κολοσσός ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ηταν πολύ σημαντικό για εμάς το να κερδίσουμε σε αυτό το παιχνίδι, για να καλύψουμε και την ήττα στην έδρα μας από τον ΠΑΟΚ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια είναι να συνεχίσουμε να παίζουμε σκληρά στην άμυνα και να βγάζουμε ενέργεια στο παρκέ. Είμαστε μια ομάδα με πολλά νεαρά παιδιά, οπότε πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και μαχητικοί. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι και προπόνηση με προπόνηση και στο τέλος θα δούμε που θα φτάσουμε. Το κλειδί είναι να παίζουμε απλά στην επίθεση και δυνατά στην άμυνα και θα τα καταφέρουμε».

