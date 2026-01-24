Ο Προμηθέας ήττα και από τον Αρη και μένει... πίσω - Φωτογραφίες/δηλώσεις

Ο Προμηθέας Βίκος Cola μπορεί να ήθελε, αλλά δυστυχώς αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε στο παιχνίδι με τον Αρη στο «Τόφαλος» για την 16η αγωνιστική της Basket League (σκορ 97-103). Το πατρινό συγκρότημα βρισκόταν συνεχώς πίσω στο σκορ, κυνηγώντας την ομάδα της Θεσσαλονίκης στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και κάθε φορά που πλησίαζε οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν τρόπους να διατηρούν το προβάδισμα.

Το φινάλε, πάντως, ήταν θρίλερ με τα απανωτά τρίποντα των Νουά και Γκρέι (95-98 στα 34΄΄) να δίνουν μια άγρια ομορφιά, με τον Νουά, όμως, να σκοράρει και μέσα από τη ρακέτα και να «γράφει» το 95-100 στα τελευταία 17,4΄΄. Ο Τάκερ μείωσε από μέση απόσταση σε 97-100 στα 12,9΄΄, με τον Αντζουσιτς από τη γραμμή των ελευθέρων βολών να διατηρεί στα 12,3΄΄ πριν από τη λήξη το προβάδισμα του Αρη (97-101 με 1/2β.). Ακολούθησε στα 7,7΄΄ λάθος πάσα στον Προμηθέα και κάπου εκεί η σεμνή τελετή ολοκληρώθηκε, με βολές του Τζόουνς (97-103 στα 6,4΄΄)…

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Σκανδαλάκης, Αγγελής.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-29, 54-62 (ημ.), 72-80, 97-103.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 19 (4/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόουλμαν 11 (2/9 σουτ, 6 ριμπάουντ), Πλώτας 8 (1), Καραγιαννίδης (0/3 δίποντα, 0/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γκρέι 23 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 11/12 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα), Τάκερ 19 (2/5 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ), Μπαζίνας 7 (1), Λάγιος, Μπέλο 10 (3/4 δίποντα, 4/5 βολές), Σταυρακόπουλος.

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 16 (4/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 18 (3/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 9/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Νουά 21 (7/9 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Χάρελ 9 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αντετοκούνμπο 4 (11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ), Τσαϊρέλης 4, Φόρεστερ 5, Πουλιανίτης 2, Μποχωρίδης 2, Άντζουσιτς 19 (2/4 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ασίστ), Κουλμπόκα 3 (1).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

18-15 οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου, 26-38 οι πόντοι στη ρακέτα, 9-14 οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες (επιθετικά ριμπάουντ), 27-16 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, 36-35 οι πόντοι από τους αναπληρωματικούς για τις δύο ομάδες.

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 16/36 δίποντα, 10/29 τρίποντα, 35/46 βολές, 37 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 10 επιθετικά), 15 ασίστ, 9 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 12 λάθη, 24 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Άρη Betsson: 23/43 δίποντα, 11/29 τρίποντα, 24/27 βολές, 43 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 12 επιθετικά), 27 ασίστ, 6 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 15 λάθη, 33 φάουλ

Τι σημαίνει αυτή η ήττα για τον Προμηθέα; Από τη μια διευρύνεται το σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων για το πατρινό συγκρότημα, ενώ από την άλλη μπλέκουν αρκετά τα πράγματα σε ό,τι αφορά όχι μόνο την 4άδα πλέον, αλλά ενδεχομένως και για τα πλέι-οφ. Οι «Προμηθείς» έχουν, πάντως, παιχνίδια μπροστά τους τα οποία μπορούν (και πρέπει) να δώσουν απαντήσεις για να διατηρήσουν το αβαντάζ έναντι των ανταγωνιστών τους.

Ζεστή η ατμόσφαιρα στο «Τόφαλος», καθώς την αναμέτρηση παρακολούθησαν πολύ φίλοι του μπάσκετ, ανάμε΄σα τους και ο πρώην προπονητής του Προμηθέα Μάκης Γιατράς, αλλά και 150 περίπου οπαδοί του Αρη.

