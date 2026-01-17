Ο Προμηθέας ηττήθηκε στην Πάτρα από τον Πανιώνιο – Φωτογραφίες

Ο Πανιώνιος πήρε το παιχνίδι-θρίλερ της Πάτρας κόντρα στον Προμηθέα, επικρατώντας με 91-87, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα για τους κυανέρυθρους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι κυανέρυθροι κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο, όμως οι γηπεδούχοι παρουσίασαν ανταγωνιστικό πρόσωπο στο δεύτερο μέρος, με το παιχνίδι να πηγαίνει πόντο-πόντο. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμό στην επίθεση στα τελευταία λεπτά, καταγράφοντας την τρίτη φετινή νίκη στη διοργάνωση.

Από τους νικητές, ο Γουάτσον ήταν εντυπωσιακός με 26 πόντους, πραγματοποιώντας ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο, ενώ μάζεψε 13 ριμπάουντ και μοίρασε μία ασίστ. Παράλληλα, καλή εμφάνιση σημείωσε και ο Κρούζερ με 21 πόντους και πέντε ριμπάουντ, με τον Τσαλμπούρη να τον ακολουθεί με 11 πόντους.

Ο αγώνας

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε δυνατά το ματς, με τον Γουάτσον να πρωταγωνιστεί και να φτάνει στους 10 πόντους, στα μέσα του δεκαλέπτου (6-10). Ο Πλώτας έδινε λύσεις στην επίθεση για τον Προμηθέα, με τους γηπεδούχους να πλησιάζουν στους τέσσερις (12-16), όμως οι φιλοξενούμενοι είχαν βρει ρυθμό από την περιφέρεια, ξεφεύγοντας με εννέα πόντους (12-21). Η ομάδα του Σεγκούρα δεν μπορούσε να βρει λύσεις από μακριά, αστοχώντας σε έξι ευκαιρίες, με τον Πανιώνιο να το εκμεταλλεύεται και να κάνει τη διαφορά διψήφια (17-27).

Ο Προμηθέας πήρε το προβάδισμα, στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, με τους Μπαζίνα, Καραγιαννίδη και Κόλεμαν να διαμορφώνουν το 51-49, αναγκάζοντας τον Μάρκοβιτς να πάρει time-out. Οι Πατρινοί με προσωπικές ενέργειες του Καραγιαννίδη ξέφυγαν με τέσσερις πόντους (55-51), με τον Τέιλορ και Κρούζερ να απαντούν για τον Πανιώνιο και να κάνουν το 55-55. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου, με τον Πανιώνιο να καταφέρνει να μένει μπροστά με τρεις πόντους (67-70).

Το ματς ήταν ντέρμπι και στην τέταρτη περίοδο, με τις δύο ομάδες να κυμαίνονται κοντά στο σκορ. Ο Γκρέι έδωσε αρκετές λύσεις για τους Πατρινούς, όμως δεν ήταν αρκετός, με τον Πανιώνιο να ανεβάζει ρυθμούς στην επίθεση και να παίρνει τη νίκη με 91-87, με τους Τόμασον, Γουάτσον και Νικολαΐδη να σκοράρουν κομβικά καλάθια για τους κυανέρυθρους.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Μαγκλογιάννης, Λεβεντάκος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-27, 43-47, 67-70, 87-91.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Κόλεμαν 15 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πλώτας 6 (4 ριμπάουντ), Μπαζίνας 10 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Σκληρός, Γκρέι 30 (6/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 12/13 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), Χάρις 6, Τάκερ 10 (3/11 τρίποντα), Λάγιος 2 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπέλο 1, Καραγιαννίδης 7 (7 ριμπάουντ), Σταυρακόπουλος.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 26 (12/14 δίποντα, 2/6 βολές, 13 ριμπάουντ, 2 λάθη, 2 μπλοκ), Λέμον, Τόμασον 9 (1/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κρούζερ 21 (3/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκίκας 2, Τέιλορ 10 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Τσαλμπούρης 11 (0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Λούις 5 (1), Γόντικας, Πατρίκης, Νικολαΐδης 7 (1).

