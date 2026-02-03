Ο Προμηθέας κερδίζει το Μαρούσι και… πάει Final-8

Τα πράγματα είναι πολύ απλά για τον Προμηθέα Βίκος Cola σε ό,τι αφορά το αυριανό (19:45) παιχνίδι με το Μαρούσι στην Πάτρα για τα play-in του Κυπέλλου Ελλάδας: Με νίκη το πατρινό συγκρότημα θα δώσει για μια ακόμη χρονιά το «παρών» στο Final-8 της διοργάνωσης, το οποίο θα διοργανωθεί το διάστημα 17-21 Φεβρουαρίου στα Δύο Αοράκια στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το παιχνίδι έχει πολλές ιδιαιτερότητες, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει «κόκκινος συναγερμός» στους «Προμηθείς». Εχουμε και λέμε:

Πρώτον: Ο νοκ-άουτ χαρακτήρας της αναμέτρησης. Με απλά λόγια, όποιος κερδίσει, προκρίνεται, όποιος χάσει, αποκλείεται.

Δεύτερον: Η απουσία των τραυματιών Κένταλ Μακ Κάλουμ και Λέιτον Χάμοντς από τον Προμηθέα. Οι δυο Αμερικανοί θα απουσιάσουν για ένα ακόμη παιχνίδι, χωρίς κανείς να είσαι σε θέση να δώσει απάντησει στο πότε ακριβώς θα τους ξαναδούμε στα παρκέ…

Και τρίτον: Η επιστροφή του Ηλία Παπαθεοδώρου στην Πάτρα ως αντίπαλος του Προμηθέα, στον πάγκο του οποίου καθόταν την προηγούμενη διετία. Μάλιστα, ο Κούρο Σεγκούρα δεν έχει ξεχάσει τις έμμεσες αιχμές του κόουτς του Αμαρουσίου μετά το πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος στην Αθήνα…

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕ 10 ΕΥΡΩ

Τα εισιτήρια της αναμέτρησης είναι ήδη διαθέσιμα, κοστίζουν 10 ευρώ και οι φίλοι του μπάσκετ μπορούν να τα προμηθευτούν είτε ηλεκτρονικά από το ticketmaster.gr είτε δια ζώσης από το «Promitheas Park» και ώρες 10:00-21:00. Την ημέρα του αγώνα, το εκδοτήριο στο «Promitheas Park» θα λειτουργεί έως τις 17:00.

