Ο Προμηθέας μάχη με το Μαρούσι στο «Τόφαλος»

Την πρώτη του νίκη στο BCL, ο Προμηθέας Βίκος Cola έχει σαν στόχο να κάνει το ίδιο σήμερα και στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στο Μαρούσι.

Ο Προμηθέας μάχη με το Μαρούσι στο «Τόφαλος» Ο Προμηθέας μάχεται με το Μαρούσι
11 Οκτ. 2025 11:29
Pelop News

Μετά τη νίκη επί της Χαϊδελβέργης για το BCL, ο Προμηθέας Βίκος Cola επιστρέφει σε ρυθμούς ελληνικού πρωταθλήματος και σήμερα (19.00) θα κυνηγήσει το πρώτο του ροζ φ.α. στη Basket League στο παιχνίδι με το Μαρούσι στο «Τόφαλος».
Οι «Προμηθείς» γνωρίζουν πολύ καλά τις δυσκολίες της αναμέτρησης με την ομάδα του παλιού τους προπονητή, Ηλία Παπαθεοδώρου, αλλά και του επί σειρά ετών τιμ μάνατζερ του Οργανισμού Θανάση Σουφλιά, όμως θέλουν τη νίκη, καθώς αγωνίζονται στην έδρα τους (στην πρεμιέρα η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη ηττήθηκε στο «Ιβανόφειο» από τον Ηρακλή). Το κλίμα στις τάξεις του Προμηθέα είναι εξαιρετικό, όπως φάνηκε και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αντιπροοσωπείας του Οργανισμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών για το «Welcome to UP».
Διαθέσιμοι για το σημερινό παιχνίδι θα είναι οι Μακ Κάλουμ, Γκρέι, Κομνιανίδης, Πλώτας, Μακούρα, Καπετάκης, Σταυρακόπουλος, Χάμοντς, Λάγιος, Πρέκας, Κόλεμαν, Καραγιαννίδης και Πόλιπακ, ενώ το μοναδικό ερωτηματικό είναι ο Μπαζίνας, ο οποίος είχε μια πτώση στο παιχνίδι με τη Χαϊδελβέργη.
* Το Μαρούσι έχει στις τάξεις του τον πρώην φόργουορντ του Προμηθέα Κάμερον Ρέινολντς, αλλά και τον Χάρη Γιαννόπουλο, ενώ μεγάλη προσοχή θέλουν και οι Αλέξανδρος Νικολαϊδης, Ντάριλ Μέικον, Τζόρνταν Κινγκ, Τζάστιν Μπριγκς, Μανώλης Χατζηδάκης και Τζάκορεϊ Γουίλιαμς.
* Ο Προμηθέας απευθύνει κάλεσμα για το σημερινό παιχνίδι στη μπασκετική Πάτρα. Τα εισιτήρια του αγώνα είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα προμηθευτείτε είτε ηλεκτρονικά από το ticketmaster.gr είτε στο εκδοτήριο στο «Promitheas Park» έως και τις 16.00. Η γενική είσοδος είναι 10 ευρώ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:50 Πάτρα: Τα στοιχεία της «διπλής» σύλληψης για ναρκωτικά
13:42 Φοινικούντα: Το συμβόλαιο θανάτου που πιθανότατα «σφραγίστηκε», εκτελέστηκε από ένα «πιστόλι»
13:30 Ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν στον πάγκο του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
13:16 Συνελήφθη με 6.000 πακέτα τσιγάρα!
13:05 Γερμανία: Το μεγάλο μυστικό πίσω από την άγρια επίθεση της 17χρονης θετής κόρης της δημάρχου του Χέρντεκε
12:53 Το Αστυνομικό Δελτίο της Δυτικής Ελλάδας
12:41 Πάτρα: Γονείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό από κέντρο ημερήσιας φροντίδας
12:29 Αγρίνιο: Επιχείρηση με «φούντα», συνελήφθη για διακίνηση, καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών!
12:19 «Καλό Παράδεισο μανούλα», βαρύ πένθος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη
12:11 Κλοπές, ναρκωτικά και παραβάσεις ΚΟΚ στην Ηλεία
12:01 «Ήθελε να παίξουμε ξύλο»! Αποκάλυψη Μπέικον για πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού
11:49 «Aν πάω στο δικαστήριο και ακούσω για παραβίαση καθηκόντων ή πλημμελήματος, θα βάλω τα οστά πάνω στην έδρα και θα πω “θα σας δικάσουν αυτά”», συγκλονίζει ο Πλακιάς
11:39 Η Τελετή Αναπαράστασης της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου ΦΩΤΟ
11:29 Ο Προμηθέας μάχη με το Μαρούσι στο «Τόφαλος»
11:19 «Ο πρωθυπουργός της σκευωρίας Novartis θα μας μιλήσει για εντιμότητα και δημοκρατία; Έλα Χριστέ και Παναγιά», ο Γεωργιάδης για Τσίπρα
11:07 Ενοχή και καταδίκη 18 ετών στον 50χρονο για τον θάνατο της Γαρυφαλλιάς
10:56 Ο λόγος που ο Αταμάν και άλλοι 5 προπονητές της BGL δεν μπορούν να κοουτσάρουν στην πρεμιέρα!
10:37 Αυτή είναι η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για την επόμενη μέρα του στην πολιτική
10:35 Διπλή έξοδος για τις γυναίκες και τους άνδρες του ΝΟΠ
10:29 Πάτρα-Πύργος: Τότε παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χλμ. του Αυτοκινητόδρομου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ