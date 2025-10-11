Ο Προμηθέας μάχη με το Μαρούσι στο «Τόφαλος»

Μετά τη νίκη επί της Χαϊδελβέργης για το BCL, ο Προμηθέας Βίκος Cola επιστρέφει σε ρυθμούς ελληνικού πρωταθλήματος και σήμερα (19.00) θα κυνηγήσει το πρώτο του ροζ φ.α. στη Basket League στο παιχνίδι με το Μαρούσι στο «Τόφαλος».

Οι «Προμηθείς» γνωρίζουν πολύ καλά τις δυσκολίες της αναμέτρησης με την ομάδα του παλιού τους προπονητή, Ηλία Παπαθεοδώρου, αλλά και του επί σειρά ετών τιμ μάνατζερ του Οργανισμού Θανάση Σουφλιά, όμως θέλουν τη νίκη, καθώς αγωνίζονται στην έδρα τους (στην πρεμιέρα η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη ηττήθηκε στο «Ιβανόφειο» από τον Ηρακλή). Το κλίμα στις τάξεις του Προμηθέα είναι εξαιρετικό, όπως φάνηκε και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αντιπροοσωπείας του Οργανισμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών για το «Welcome to UP».

Διαθέσιμοι για το σημερινό παιχνίδι θα είναι οι Μακ Κάλουμ, Γκρέι, Κομνιανίδης, Πλώτας, Μακούρα, Καπετάκης, Σταυρακόπουλος, Χάμοντς, Λάγιος, Πρέκας, Κόλεμαν, Καραγιαννίδης και Πόλιπακ, ενώ το μοναδικό ερωτηματικό είναι ο Μπαζίνας, ο οποίος είχε μια πτώση στο παιχνίδι με τη Χαϊδελβέργη.

* Το Μαρούσι έχει στις τάξεις του τον πρώην φόργουορντ του Προμηθέα Κάμερον Ρέινολντς, αλλά και τον Χάρη Γιαννόπουλο, ενώ μεγάλη προσοχή θέλουν και οι Αλέξανδρος Νικολαϊδης, Ντάριλ Μέικον, Τζόρνταν Κινγκ, Τζάστιν Μπριγκς, Μανώλης Χατζηδάκης και Τζάκορεϊ Γουίλιαμς.

* Ο Προμηθέας απευθύνει κάλεσμα για το σημερινό παιχνίδι στη μπασκετική Πάτρα. Τα εισιτήρια του αγώνα είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα προμηθευτείτε είτε ηλεκτρονικά από το ticketmaster.gr είτε στο εκδοτήριο στο «Promitheas Park» έως και τις 16.00. Η γενική είσοδος είναι 10 ευρώ.

