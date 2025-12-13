Ο Προμηθέας μάχη με τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την ευρεία νίκη επί της Μυκόνου, ο Προμηθέας Βίκος Cola ταξίδεψε στην Αθήνα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο Cosmorama, στο κλειστό της Γλυφάδας, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της GBL.

Η πατρινή ομάδα προπονήθηκε πάνοπλη εν όψει της αναμέτρησης με τους Νεοσμυρνιώτες, με τον Κούρο Σεγκούρα και τους παίκτες του να είναι έτοιμοι και αποφασισμένοι για το δεύτερο φετινό διπλό στο πρωτάθλημα. Οι Πατρινοί μετά από 9 αγώνες έχουν ρεκόρ 4-5 και βρίσκονται πάνω από τη μέση της βαθμολογίας, ενώ οι ”κυανέρυθροι” είναι τελευταίοι με μόλις μια νίκη και ασφυκτιούν, προκειμένου να φτάσουν στο δεύτερο φετινό τους ροζ φύλλο και να πάρουν βαθμολογική ανάσα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 18:15 και μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ERTFLIX.

O αντίπαλος

Ο Πανιώνιος δεν τα έχει πάει καλά μέχρι τώρα, ούτε στο πρωτάθλημα, ούτε στο Eurocup, αφού μετράει μια νίκη σε κάθε διοργάνωση μέχρι τώρα και είναι ουραγός στη βαθμολογία και στους δύο θεσμούς. Οι ”κυανέρυθροι” αντικατέστησαν γρήγορα τον Παβίσεβιτς με τον Ηλία Ζούρο, μετά τις βαριές ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ έχουν προχωρήσει και σε διορθωτικές πινελιές στο ρόστερ, προκειμένου να αλλάξει η εικόνα τους. Μεσοβδόμαδα έφτασαν κοντά στο πρώτο τους ευρωπαϊκό διπλό, όμως η κατάρρευση στο Δ’ Δεκάλεπτο έφερε την ήττα από την Τσέμνιτζ (73-68). Οι γηπεδούχοι θέλουν πάση θυσία τη νίκη σήμερα, καθώς σε οποιοδήποτε άλλο σενάριο θα βρεθούν σε ιδιαιτέρως δεινή θέση και θα προσπαθήσουν να την πετύχουν μπροστά στον κόσμο τους.

