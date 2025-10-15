Ο Προμηθέας μάχη στη Βαρσοβία με Λέγκια

Ετοιμος να φτάσει στη δεύτερη φετινή του νίκη σε ισάριθμους αγώνες στο BCL είναι ο Προμηθέας Βίκος Cola. Αντίπαλος είναι η Λέγκια Βαρσοβίας στην Πολωνία με το αποψινό παιχνίδι να ξεκινάει στις 21.00.

Το κλίμα στις τάξεις του Γιώργου Λιμνιάτη μετά τις απανωτές νίκες επί της Χαϊδελβέργης και του Αμαρουσίου είναι εξαιρετικό και οι «Προμηθείς» θα τα δώσουν όλα για ένα ακόμη ροζ φ.α. πριν τη μάχη του Σαββάτου με τον ΠΑΟΚ στο «Τόφαλος». Το κακό νέο για το πατρινό συγκρότημα είναι η απουσία του τραυματία Νίκου Πλώτα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής εξαιτίας ενός χτυπήματος στην προχθεσινή προπόνηση. Τη θέση του νεαρού γκαρντ στη 12άδα πήρε ο Αντώνης Κομνιανίδης, ενώ διαθέσιμοι θα είναι και οι Μπαζίνας, Μακ Κάλουμ, Γκρέι, Μακούρα, Σταυρακόπουλος, Καπετάκης, Λάγιος, Χάμοντς, Κόουλμαν, Πόλιπακ και Καραγιαννίδης. Οι «Προμηθείς» πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τον Αμερικανό πλέι-μέικερ Τζέιβον Γκρέιβς, τον Αμερικανό γκαρντ Μπεν Σουνγκού, τον Γάλλο σμολ φόρτγουορντ Καρλ Πονσάρ και τον πανύψηλο Εσθονό σέντερ Ματίας Τας.

Για τη 2η αγωνιστική του Α΄ Ομίλου του BCL σήμερα (19.30) θα διεξαχθεί και η αναμέτρηση Χαϊδελβέργη-Ρίτας Βίλνιους.

