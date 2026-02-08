Ο Προμηθέας με σύνθεση ανάγκης στο ΣΕΦ με Ολυμπιακό

Εχοντας να αντιμετωπίσει μια πλειάδα πολύ σοβαρών απουσιών (Καραγιαννίδης, Γκρέι, Μακ Κάλουμ, Χάμοντς), ο Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ταξιδεύει στο Στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας», για να δώσει ένα από τα δυσκολότερα φετινά του ματς, με αντίπαλο τον τρομερά φορμαρισμένο Ολυμπιακό. Η ομάδα μας δεν έχει γευτεί ακόμα τη χαρά της νίκης μέσα στο 2026, ενώ έχει δει και την τύχη να της γυρνάει την πλάτη, καθώς οι τραυματισμοί βασικότατων παικτών έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο έλλειμμα στο ρόστερ.

Ο Κούρο Σεγκούρα και οι συνεργάτες τους θέλουν να δουν την ομάδα μας να αποδίδει το καλύτερο που μπορεί με τα υπάρχοντα υλικά και παράλληλα να δοθούν ευκαιρίες σε παιδιά από την Ακαδημία, που θα πλαισιώσουν την αποστολή. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 13:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο Αντίπαλος

Ο Ολυμπιακός είναι πρωτοπόρος και αήττητος ως τώρα στην GBL, ενώ η πρόσφατη ήττα του Παναθηναϊκού στην έδρα του Άρη έδωσε ”μαξιλαράκι” ασφαλείας στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που αυτή τη στιγμή μοιάζει το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του πλεονεκτήματος έδρας μέχρι και τους τελικούς. Οι ”ερυθρόλευκοι” διανύουν έναν εξαιρετικό μήνα και στην Ευρωλίγκα, όπου με συνεχόμενες καλές εμφανίσεις και ελκυστικό μπάσκετ, έχουν αναρριχηθεί στην 2η θέση της βαθμολογίας, με ρεκόρ 17-9. Η προσθήκη του Ταϊρίκ Τζόουνς έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους Πειραιώτες, οι οποίοι ενισχύθηκαν και με τον Τζόζεφ στην περιφέρεια και δείχνουν πως αυτή τη στιγμή είναι πλήρεις σε όλες τις θέσεις.

Player to watch

Ο Νικολά Μιλουτίνοφ αποτελεί την αιχμή του δόρατος στη γραμμή των ψηλών των Πειραιωτών και πραγματοποιεί ως τώρα μια πάρα πολύ καλή σεζόν, την πιο μεστή του μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Η αντιμετώπιση του Σέρβου αποτελεί μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Σεγκούρα και τους παίκτες του, που θα προσπαθήσουν να περιορίσουν τη δράση του.