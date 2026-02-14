Ο Προμηθέας με το Περιστέρι: Είναι «τελικός», θέλει μόνο νίκη

Η νίκη απέναντι στο Περιστέρι είναι μονόδρομος για τον Προμηθέα, που θέλει και τη στήριξη της μπασκετικής Πάτρας στο «Τόφαλος».

Ο Προμηθέας με το Περιστέρι: Είναι «τελικός», θέλει μόνο νίκη Ο Προμηθέας θέλει πάσει θυσία τη νίκη
14 Φεβ. 2026 10:58
Pelop News

Ολοι οι δρόμοι οδηγούν σήμερα στις 16:00 στο «Τόφαλος». Για το παιχνίδι του Προμηθέας Βίκος Cola με το Περιστέρι. Εναν αγώνα που έχει τον χαρακτήρα «must win» για το πατρινό συγκρότημα.
Πρώτον, γιατί είναι η τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση για την κανονική διάρκεια της Basket League στην Πάτρα (ακολουθούν οι μάχες με ΑΕΚ και ΑΟ Μυκόνου εκτός έδρας). Και δεύτερον, γιατί πρέπει να «σπάσει» επιτέλους το αρνητικό σερί των 8 ηττών. Αλλά κι επειδή οι «Προμηθείς» θέλουν να αποφύγουν μπλεξίματα και τυχόν… καραμπόλες που ενδεχομένως να αφήσουν την ομάδα του Κούρο Σεγκούρα εκτός πλέι-οφ (χτυπήστε αμέσως ξύλο!).
Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, κάθε πάσα, κάθε ριμπάουντ, κάθε καλάθι και κάθε βολή, έχουν τη δική τους κρισιμότητα και σημασία σήμερα στο «Παλατάκι» στα Μποζαϊτικα. Αλλά και κάθε φίλος του μπάσκετ είναι εξίσου απαραίτητος στην κερκίδα, προκειμένου να βοηθήσει τον Προμηθέα να φτάσει στο ροζ φ.α. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι η πατρινή ΚΑΕ θα έχει σήμερα προσφορά για 1+1 εισιτήρια λόγω της εορτής του Αγίου Βαλεντίνου στην τιμή των 15 ευρώ. Οπότε μπορείτε να σπεύσετε για να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας είτε ηλεκτρονικά από το ticketmaster.gr είτε σήμερα το πρωί από το «Promitheas Park».
Στη διάθεση του Κούρο Σεγκούρα θα είναι και το νέο απόκτημα του Προμηθέα, ο Αμερικανός Ντέι Ντέι Γκραντ και οι Μπαζίνας, Κομνιανίδης, Πλώτας, Χάρις, Τάκερ, Στραυρακόπουλος, Λάγιος, Πρέκας, Κόουλμαν, Μπέλο και Καραγιαννίδης, καθώς δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Μακ Κάλουμ, Γκρέι και Χάμοντς.
Θυμίζουμε ότι στο αντίστοιχο παιχνίδι του α΄ γύρου, οι «Προμηθείς» είχαν επικρατήσει με 92-80 στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου».
Το σημερινό παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν ο διεθνής Πέτρος Παπαπέτρου (Κεντρικής Μακεδονίας) και οι Επαμεινώνδας Χριστινάκης (Κρήτης) και Σωτήρης Τεφτίκης (Αττικής), ενώ κομισάριος θα είναι ο πατρινός Γιώργος Καράτσαλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:03 «Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου»: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα
12:00 Σκάνδαλο πλαστογραφιών σε μεταβιβάσεις οχημάτων: Ελεύθερη με όρους 64χρονη – Έρευνες προς πάσα κατεύθυνση
11:48 Τραγωδία στη Λαμία: 68χρονη απανθρακώθηκε σε πυρκαγιά διαμερίσματος στο κέντρο της πόλης
11:46 Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη από απόψε – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
11:45 Τα βλέμματα στραμμένα στο Ολυμπιάδα-ΑΟ Αιγιαλέων, δύσκολη έξοδο για Ερμη
11:36 Έπσταϊν: Νέα στοιχεία ξαναφουντώνουν τα ερωτήματα για τον θάνατό του – Το «πορτοκαλί φλας» και τα σενάρια συγκάλυψης
11:31 Ρούμπιο από Μόναχο: Μήνυμα ενότητας στη Δύση με αιχμές για άμυνα, ενέργεια και μετανάστευση
11:28 Αιγιάλεια: «Ναι» σε νομικές πρωτοβουλίες για τον Οδοντωτό – Εντάσεις, καταψηφίσεις και αποχωρήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο
11:24 Πάτρα: Αναβολή στη συναυλία «Δευτέρες στο Ωδείο» λόγω ασθένειας συντελεστή
11:12 Πάτρα: Παραμένουν τα μπάζα μετά την κατάρρευση στην Ιωνίας και Σμύρνης – Ερωτήματα για τα επικίνδυνα κτίρια ΦΩΤΟ
11:03 Τα «δελφίνια» του ΝΟΠ που ρίχνονται στη μάχη του Χειμερινού πρωταθλήματος
11:00 Άγιος Βαλεντίνος: Αγαπάς; Τα… σκας! Διήμερο έρωτα (και) στην Πάτρα
10:58 Ο Προμηθέας με το Περιστέρι: Είναι «τελικός», θέλει μόνο νίκη
10:55 Καλή αρχή για τους κολυμβητές της ΝΕΠ στο ΟΑΚΑ
10:49 Έφοδος ελέγχων στο Πατρινό Καρναβάλι: Η ΑΑΔΕ «σκανάρει» τζίρους, γκρουπ και επιχειρήσεις
10:48 Φρίκη στο Νέο Μεξικό: Νεογέννητο βρέθηκε νεκρό σε χημική τουαλέτα – Στη φυλακή η μητέρα
10:46 Καλάβρυτα – Διακοπτό: Συνεχίζεται η διακοπή δρομολογίων στον Οδοντωτό λόγω κατολίσθησης
10:42 Οι άνδρες του ΝΟΠ στη Χίο για να «κλέψουν» οτι μπορεί
10:36 Στεγαστική κρίση στην ΕΕ: Σχέδιο για περισσότερες κατοικίες, χαμηλότερα ενοίκια και νέες επενδύσεις
10:24 Κόκκινος συναγερμός λόγω κακοκαιρίας σε Ηλεία και Μεσσηνία: Ζημιές, κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ