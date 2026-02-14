Ο Προμηθέας με το Περιστέρι: Είναι «τελικός», θέλει μόνο νίκη

Ολοι οι δρόμοι οδηγούν σήμερα στις 16:00 στο «Τόφαλος». Για το παιχνίδι του Προμηθέας Βίκος Cola με το Περιστέρι. Εναν αγώνα που έχει τον χαρακτήρα «must win» για το πατρινό συγκρότημα.

Πρώτον, γιατί είναι η τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση για την κανονική διάρκεια της Basket League στην Πάτρα (ακολουθούν οι μάχες με ΑΕΚ και ΑΟ Μυκόνου εκτός έδρας). Και δεύτερον, γιατί πρέπει να «σπάσει» επιτέλους το αρνητικό σερί των 8 ηττών. Αλλά κι επειδή οι «Προμηθείς» θέλουν να αποφύγουν μπλεξίματα και τυχόν… καραμπόλες που ενδεχομένως να αφήσουν την ομάδα του Κούρο Σεγκούρα εκτός πλέι-οφ (χτυπήστε αμέσως ξύλο!).

Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, κάθε πάσα, κάθε ριμπάουντ, κάθε καλάθι και κάθε βολή, έχουν τη δική τους κρισιμότητα και σημασία σήμερα στο «Παλατάκι» στα Μποζαϊτικα. Αλλά και κάθε φίλος του μπάσκετ είναι εξίσου απαραίτητος στην κερκίδα, προκειμένου να βοηθήσει τον Προμηθέα να φτάσει στο ροζ φ.α. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι η πατρινή ΚΑΕ θα έχει σήμερα προσφορά για 1+1 εισιτήρια λόγω της εορτής του Αγίου Βαλεντίνου στην τιμή των 15 ευρώ. Οπότε μπορείτε να σπεύσετε για να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας είτε ηλεκτρονικά από το ticketmaster.gr είτε σήμερα το πρωί από το «Promitheas Park».

Στη διάθεση του Κούρο Σεγκούρα θα είναι και το νέο απόκτημα του Προμηθέα, ο Αμερικανός Ντέι Ντέι Γκραντ και οι Μπαζίνας, Κομνιανίδης, Πλώτας, Χάρις, Τάκερ, Στραυρακόπουλος, Λάγιος, Πρέκας, Κόουλμαν, Μπέλο και Καραγιαννίδης, καθώς δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Μακ Κάλουμ, Γκρέι και Χάμοντς.

Θυμίζουμε ότι στο αντίστοιχο παιχνίδι του α΄ γύρου, οι «Προμηθείς» είχαν επικρατήσει με 92-80 στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Το σημερινό παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν ο διεθνής Πέτρος Παπαπέτρου (Κεντρικής Μακεδονίας) και οι Επαμεινώνδας Χριστινάκης (Κρήτης) και Σωτήρης Τεφτίκης (Αττικής), ενώ κομισάριος θα είναι ο πατρινός Γιώργος Καράτσαλος.

