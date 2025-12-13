Ο Προμηθέας μεγάλο διπλό επί του Πανιωνίου – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Ο Προμηθέας συνέχισε τις νίκες στο πρωτάθλημα και με το διπλό επί του Πανιωνίου διατηρείται στα ψηλά του βαθμολογικού πίνακα της Basket League.

13 Δεκ. 2025 20:27
Pelop News

Ο Προμηθέας Βίκος Cola απέδρασε από τη Γλυφάδα, κερδίζοντας τον Πανιώνιο.

Κομβικό ρόλο στη νίκη έπαιξε ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ο οποίος σημείωσε ένα πληθωρικό double-double με 23 πόντους (10/10 δίποντα, 3/7 βολές) και 17 ριμπάουντ. Ο Έλληνας σέντερ έβαλε μάλιστα ένα κρίσιμο ζευγάρι βολών -παρότι πριν είχε 1/5- στα 56″ πριν το τέλος, ενώ στην επόμενη φάση έκανε μπλοκ στον Νίκο Γκίκα. Από κοντά και Ρομπ Γκρέι με 21 πόντους και κι ένα clutch τρίποντο στα 34″ πριν το φινάλε για να γράψει το 95-98.

Ο Πανιώνιος πάλεψε πολύ το παιχνίδι, έβαλε 5 τρίποντα στην τελευταία περίοδο, αλλά τελικά έχασε στις λεπτομέρειες και υποχώρησε στο 1-9 (1-4 εντός και 0-5 εκτός έδρας), παραμένοντας ουραγός της βαθμολογίας και σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

16-7 οι πόντοι από λάθη αντιπάλου, 48-52 οι πόντοι στη ρακέτα, 16-27 οι πόντοι δεύτερης ευκαιρίας, 16-17 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, 47-37 οι πόντοι των αναπληρωματικών.

 

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τηγάνης, Χριστινάκης, Κάρδαρης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-25, 52-51, 74-73, 95-101

 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Γουάτσον 8, Λέμον 23 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σταρκς (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λούις 15 (3/7 τρίποντα), Κρούζερ 2 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πάπας 1 (2 ασίστ), Τσαλμπούρης 18 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Γόντικας 12 (6 ριμπάουντ), Χαντς 11 (2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Πατρίκης, Γκίκας 5 (1/4 τρίποντα, 6 ασίστ,  2 λάθη)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάμοντς 7 (0/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΜακΚόλουμ 12 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γκρέι 21 (2/5 τρίποντα, 3 ασίστ, 4 λάθη), Πόλικαπ 6, Μακούρα 14 (4/10 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χάρις 9 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Πλώτας 2, Μπαζίνας 3 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Λάγιος, Καραγιαννίδης 23 (10/10 δίποντα, 3/7 βολές, 17 ριμπάουντ, 1 μπλοκ), Σταυρακόπουλος 

Τα ομαδικά στατιστικά του Πανιωνίου: 28/47 δίποντα, 11/27 τρίποντα, 6/13 βολές, 32 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 10 επιθετικά), 25 ασίστ, 9 λάθη, 3 κλεψίματα, 4 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 27/43 δίποντα, 10/30 τρίποντα, 17/23 βολές, 44 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 18 επιθετικά), 22 ασίστ, 12 λάθη, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ

13 Δεκ. 2025
