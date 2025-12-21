Ο Προμηθέας νίκησε τους Rising Stars Νότου – Φωτογραφίες

Ο Προμηθέας επέστρεψε από το -17 και παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ, νίκησε τη μικτή ομάδα Νότου για το αναπτυξιακό τουρνουά Rising Stars της ΕΟΚ.

21 Δεκ. 2025 13:15
Pelop News

Ο Προμηθέας επέστρεψε από το -17 για να πάρει τη νίκη στην αναμέτρηση με την Rising Stars με 83-78 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Rising Stars στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Χωριού. Σήμερα οι δύο ομάδες θα αντιμετωπίσουν αντίστοιχα την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.

Οι Αχαιοί ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι με τον Βιτωράκη να γράφει το 14-9 (5’40’’) και τον Κουτσίδη να δίνει διψήφια τιμή στην διαφορά (21-11, 8’30’’). Από το σημείο αυτό και μετά η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε. Η Rising Stars σταδιακά «ροκάνισαν» την διαφορά, ο Μπαρμπαγιάννης έφερε τον αγώνα στα ίσια (21-21, 11’) και στη συνέχεια Ζούπας και Παναγόπουλος (με τον δεύτερο να μετρά 4/5 τρίποντα) πήραν τη σκυτάλη για να βοηθήσουν την ομάδα τους να φτάσει ως το 35-50 (19’). Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου έκανε ένα επιμέρους 32-17 στη δεύτερη περίοδο.

Οικονομίδης και Σκληρός ήταν αυτοί που έδωσαν απαντήσεις από την άλλη πλευρά για το 52-58 (25’10’’) με τον Σταμούλο να ακολουθεί από τα 6μ75 για το 55-58 (26’25’’) και τον Μέγγο από την γραμμή για το 56-58. Σκληρός και Σταμούλος οδήγησαν στην ισοπαλία (61-61, 29’10”) με το παιχνίδι να αρχίσει από την “αρχή”.

O Σκληρός πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και ευστόχησε για να δώσει και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα της Πάτρας για πρώτη φορά από τις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου (64-63, 31′). To παιχνίδι διατήρησε τον χαρακτήρα του ντέρμπι με τον Προμηθέα να καταφέρνει να χτίσει μια μικρή διαφορά (79-74, 37′). Ο Σταμούλος μετά από την πάσα του Σκληρού οδήγησε στο +7 (81-74, 38′). Ο Παναγόπουλος έδωσε ελπίδες στην Rising Stars από τα 6μ75 (81-77, 38’30”) και ο Γιαντσίδης ακολούθησε για το 81-78 και το “στοπ” στον Οικονομίδη. Με 5” στο ρολόι ο Φωτεινάκης πήγε στη γραμμή και ψύχραιμος διαμόρφωσε το 83-78 που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Διαιτητές: Ρώτας, Ντάτσης, Κατσιμάρδος. Τα 10λεπτα: 21-18, 38-50 (ημ.), 62-63, 83-78.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ντάγιος): Βλάχος, Καββαδάς, Φωτεινάκης 2, Φαληδέας, Σκληρός 16 (11ρ.), Μέγγος 11 (2), Οικονομίδης 18 (4), Βιτωράκης 12 (2), Κουτσίδης 7, Σταμούλος 16 (1), Κατσιγιάννης 1, Παπαθεοδώρου.

RISING STARS ΝΟΤΟΥ (Παπαδόπουλος): Βέλκος 2, Τσώνης 4, Ζήσης 7 (1), Παναγόπουλος 21 (5), Γώγος, Ζούπας 12, Παραλίκας 2, Μπίρδας 3, Μπαρμπαγιάννης 14, Γιαντσίδης 11 (2), Κυρίτσης 2.

