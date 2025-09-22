Ο Προμηθέας παρουσιάζει φανέλα και χορηγούς στο Δημαρχείο της Πάτρας

Στο Δημαρχείο της Πάτρας θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα η επίσημη παρουσίαση της φετινής φανέλας του Προμηθέα Βίκος Cola και των χορηγών της ομάδας τη νέα σεζόν. Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας σας προσκαλεί την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30 στην επίσημη παρουσίαση της ομάδας και των χορηγών μας για την αγωνιστική σεζόν 2025/26, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της Πάτρας.

Ελάτε να γνωριστείτε από κοντά με τους νέους μας παίκτες, να δείτε τις νέες φανέλες αλλά και τους χορηγούς που στηρίζουν την ομάδας μας και να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου!».

