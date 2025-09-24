Ο Προμηθέας πήρε ευλογία και πάει Ρόδο – Φωτογραφίες

Ο Προμηθέας έκανε τον καθιερωμένο αγιασμό στο «Τόφαλος» και είναι καθόλα έτοιμος να ταξιδέψει στη Ρόδο για το Super Cup.

24 Σεπ. 2025 13:09
Pelop News

Πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι ο ετήσιος αγιασμός για την ομάδα του Προμηθέα Βίκος Cola, με τον Αρχιμανδρίτη π. π. Αρτέμιο Αργυρόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, προϊστάμενο του ιερού ναού του Αγίου Ανδρέα και ηγουμένου της ιεράς μονής Αγίων Πάντων Τριταίας, να ευλογεί τους αθλητές, το προπονητικό επιτελείο και τα στελέχη της ΚΑΕ. Παράλληλα, ευχήθηκε υγεία και επιτυχίες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο τέλος έλαβε ως αναμνηστικό δώρο μια φανέλα του Προμηθέα Βίκος Cola. Πλέον, το πατρινό συγκρότημα είναι πανέτοιμο για το αυριανό ταξίδι στη Ρόδο και το Super Cup (παίζει στον α΄ ημιτελικό της Παρασκευής με την ΑΕΚ).

Ο Προμηθέας πήρε ευλογία και πάει Ρόδο - Φωτογραφίες

 
